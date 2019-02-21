改善城鄉差距 內政部放寬縣市警報考資格

2019-02-21 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



為改善縣(市)政府與直轄市政府警察局差距，內政部於今部務會部通過「警察人員進修及深造教育實施辦法」第6條附表修正草案，放寬縣(市)政府警察局第6序列人員報考警正班資格，擔任主管年資從3年縮減為1年，或非主管年資5年縮減為3年即可報考。修法後可實質縮短縣(市)政府警察局第6序列人員取得升遷資格的時間，有助激勵縣(市)警察士氣。

內政部指出，警察陞遷第6序列人員主要包括直轄市政府警察局的股長與分局偵查隊隊長、組長、主任、專員，刑事局的副隊長、偵查正、偵查隊隊長、股長，及縣(市)政府警察局的局員、秘書、副分局長、副大隊長、副隊長等。

警政署指出，這次修正主要因臺灣省政府功能業務及組織調整後，縣(市)政府警察局的業務繁雜性及職責程度，已不亞於直轄市政府警察局，但因地方制度法與組織結構設計，造成縣(市)政府警察局第6序列人員明顯較直轄市少、年齡偏高及服務年資較短等狀況，加上現行警正班的資格條件，不利於縣(市)政府警察局第6序列人員報考警正班。

內政部表示，現行報考警正班條件，第6序列人員須現任正副主管職務3年以上或非主管職務5年以上，始可報考。這次修正，特別放寬縣(市)政府警察局第6序列人員報考警正班的資格條件，增列現任縣（市）政府警察局副分局長、副大隊長、副隊長、警察所所長1年以上，或併計縣（市）政府警察局同序列職務3年以上；或現任縣（市）政府警察局局員、秘書併計縣（市）政府警察局同序列職務3年以上，即可報考。