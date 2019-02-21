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年輕化發言門面 國民黨籌組8年級青年副發言人團

2019-02-21 14:59聯合報 記者周志豪╱即時報導

為重整黨務形象，落實黨年輕化政策。國民黨近日跨步會發出召集令，將由國民黨智庫策略研究組副召集人黃心華、青年部副主任蕭敬嚴與「KMT張鈞甯」、文傳會黨工洪于茜3人籌組青年副發言人團，預計下周三（27日）常會後正式成軍，3月上線。

國民黨這次3人青年副發言人團成員，黃心華長期在國民黨智庫服務，蕭敬嚴出身青年團，洪于茜也是由基層新人黨工直接拔擢，等於清一色都是「自家農場」培養，也打破過去國民黨不培養年輕人印象。其中8年3班的洪，更號稱全國最年輕的發言人。

催生的文傳會主委程美華表示，國民黨一直期盼能在40歲以下青年中挖掘出明日之星，青年副發言人團成軍就符合這個構想。程認為，3人出任副發言人後，除可快速提升對黨務熟悉度，也能歷練媒體應對能力，對之後可能的從政路也有幫助。

組發會主委李哲華受訪時也表示，年輕人多到第一線歷練、曝光是好事，黨現在人才少，對於文傳系統跨會借將樂觀其成。據了解，黨主席吳敦義也肯定青年副發言人團構想，得知相關規畫時，還直呼「國民黨年輕化很好」。

至於分工，程美華說，未來政策發言會以黃心華為主，其他一般黨務發言與常會轉述，除歐陽龍外，蕭敬嚴與洪于茜也會伺機支援，之後也會安排3人上適當的政論節目，為黨政策辯護。

國民黨現有包含副主委洪孟楷、歐陽龍與台北市議員王鴻薇等3位發言人，但王平時就較少參與黨務運作，洪則是投入明年新北市淡水區立委選舉，目前黨發言工作多落在歐陽龍與程美華身上，任務繁重，讓黨內產生擴大發言人團想法。

國民黨青年副發言人團打破過往輩分、歷練限制，除拔擢原本文傳系統刻意栽培的洪于茜外，還分別向組發會與國民黨智庫借將蕭敬嚴與黃心華，3人合組青年副發言人團，讓黨內青年第一線分攤發言工作，也藉此為黨培養人才，也呼應黨年輕化訴求。

黨務人士表示，未來將對黨青年副發言人進行進一步在職培訓，雖初期會限定在主動轉述、宣布黨政策、立場，不被動回答媒體提出問題的消極角色，但未來會逐漸加重任務強度與分量，讓3人真能各自獨當一面。

洪于茜。圖／洪于茜提供
洪于茜。圖／洪于茜提供
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黃心華。圖／截自黃心華臉書
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蕭敬嚴。圖／截自蕭敬嚴臉書
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