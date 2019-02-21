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阿通師上任後 游梓翔：陸委會成「擋路委員會」

2019-02-21 14:47聯合報 記者何祥裕╱即時報導

對於近日有人呼籲兩岸簽訂和平協議，陸委會主委陳明通昨天重申政府將建立完善的民主防衛機制及安全閥，呼籲在野黨及個別人士「別傻了，北京並不是吃素的！」世新大學副校長游梓翔在臉書貼文評論指出，阿通師上任後，別說「明通」，根本就成了「拒馬」，陸委會成了「擋路委員會」。

游梓翔認為，陳明通不要九二共識也不要和平協議，那你到底要什麼？而且這也不要那也不要，結果就是把台灣困住、自己困死。

貼文全文如下：

政治真是恐怖，為了做個官，可以改變自我。阿通師上任後，別說「明通」，根本就成了「拒馬」。陸委會成了「擋路委員會」。

阿通師的頭腦現在已經退化成和他的老闆一樣，於是「九二共識=一國兩制」、「和平協議=統一協議」，結論是什麼呢？也很簡單，不要九二共識也不要和平協議。

粗這個也癢、粗那個也癢，那你到底要什麼？

阿通師昨天說，不能簽和平協議（其實只是談簽協議的可能，根本還不涉及簽的問題），「別傻了，北京不是吃素的」。

原來設立了陸委會，找了阿通師，不過是討論和平協議的可能，都要緊張成這樣，只要對岸不是「吃素」，就會「吃人」。統一不是也寫在我們的憲法裡嗎？

這麼容易「吃驚」，那要阿通師幹嘛？要陸委會幹嘛？「拒馬師」獨派要多少有多少，陸委會直接改作戰部吧。「北京不是吃素的」，你們是來「吃米」的嗎？

而且這也不要那也不要，結果就是把台灣困住、自己困死，看著對岸「吃素」「吃葷」，台灣就這樣被這群死抱意識形態「吃驚」「吃米」的人，害得只能「吃土」「吃苦」了。

陸委會主委陳明通。本報資料照片 記者張雅婷／攝影
陸委會主委陳明通。本報資料照片 記者張雅婷／攝影
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陸委會北京拒馬
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