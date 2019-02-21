世界母語日 蔡總統臉書發文曬母女照

2019-02-21 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統稍早在臉書發文表示，今天是世界母語日，為了支持母語，政府做了很多事，包括通過國家語言發展法、成立原住民族廣播電台及講客廣播電台，在十二年國教課綱的語文領域，新增如新住民語文等，「語言是一種資產，多學會一種語言，看見世界的角度就會更多元。」

蔡總統也提到自己，小時候家裡講的是台語，上學講的是國語，出國留學講的是英語，長大後發現自己其實是不會講客家語的客家人，才開始發奮學客語。

以下是蔡總統臉書全文：

今天是 #世界母語日，一起來說爸爸媽媽的話

我小時候家裡講的是台語，上學之後講的是國語，出國留學講的是英語。結果長大之後，發現自己其實是不會講客家話的客家人，才開始發奮學客語。

語言是一種資產，多學會一種語言，看見世界的角度就會更多元。為了支持母語，政府做了很多事：

一、我任內通過「國家語言發展法」，讓台灣各個固有族群的語言，都成為受保障的國家語言。

二、我任內成立Alian96.3 原住民族廣播電台，以及講客廣播電臺，大家有收聽過嗎？

三、十二年國教課綱的語文領域，除了國語跟英語，也包括原住民族語言、台語、客語等本土語文，以及新住民語文和第二外國語文。各類師資和課程，已經開始蓬勃發展。