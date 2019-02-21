蘇貞昌稱核廢無解 核四前廠長：政治人物要有是非

2019-02-21 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年九合一選舉「以核養綠」公投案通過，但政府至今未調整廢核目標。行政院長蘇貞昌19日率內閣赴立法院備詢時稱，只要問，哪一個縣市願意放核廢料，很清楚，沒有任何地方願意接受，並說核能發電，核四重啟都是事實不可能。核四前廠長王伯輝說，核四設計之初就預留核廢料儲藏空間，足夠放40年，院長大人一定了解，「只是，您不願意處理核四的問題！」

王伯輝以以一個核四參與者，說出良心話，他要政治人物也要有是非。

王伯輝指出，核四廠設計之初，就已經設計好，低階的核廢料，放在山凹內的低階廢料的儲存倉庫，可以儲存2萬桶，核四廠一年半大概會有120桶的低階核廢料，因為是進步型反應器所以廢料會少很多。

高階的用過燃料，在原子爐旁的燃料池先存放15年之後再移到輔助燃料廠房，可以再放25年，總共40年，所有的高低階核廢料都有妥善的處理及照顧，對環境完全沒有影響，這是一個事實，大家去看看就知道。