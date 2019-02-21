欣桃前董座、總座涉A禮券 退輔會：請欣桃究責追償

2019-02-21 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



欣桃瓦斯公司前任董事長孫玦新、總經理邱希庚遭控涉嫌挪用交際費採購郵政禮券或其他餐券數百萬元，遭桃園地檢署指派李家豪檢察官偵辦、搜索後交保候傳。退輔會今天表示，該會已請欣桃公司儘速召開臨時董事會，就檢方所指稱孫、邱違背職務行為造成公司損害，提案檢討究責及追償事宜，以維公司及公股權益。

孫玦新與邱希庚遭控在2014年至2017年間，藉激勵員工、推廣業務為由，指示各業務部承辦人上簽發放交際費予邱、孫2人使用，並由邱指示宋姓會計組長向出納組動支現金購買郵政禮券或其他餐券，供兩人自行保管私用，後續卻未再向欣桃公司交代禮券去向，4年各分得數百萬元，致生損害於欣桃公司股東權益。

案經桃園地檢署指派李家豪檢察官偵辦，經深入蒐證分析後，昨日上午指揮桃園市調查處調查官，搜索總經理邱希庚的住處及欣桃公司辦公室，並傳喚孫玦新、邱希庚、宋瑞蓮及證人共5人到案說明，複訊後認為孫玦新、邱希庚、宋瑞蓮涉犯證券交易法第171條第1項第3款違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，分別諭知具保50萬元、50萬元、3萬元，並將持續深入追查釐清全案。

對此，退輔會表示，欣桃天然氣公司為輔導會轉投資事業，是依公司法設立之民營公司，並為股票公開發行公司，依公司法、證券交易法等法令營運。輔導會基於股東身分，尊重司法調查程序，若有不法情事將請公司依法妥處。