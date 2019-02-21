親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法草案拍板
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

欣桃前董座、總座涉A禮券 退輔會：請欣桃究責追償

2019-02-21 12:55聯合報 記者洪哲政╱即時報導

欣桃瓦斯公司前任董事長孫玦新、總經理邱希庚遭控涉嫌挪用交際費採購郵政禮券或其他餐券數百萬元，遭桃園地檢署指派李家豪檢察官偵辦、搜索後交保候傳。退輔會今天表示，該會已請欣桃公司儘速召開臨時董事會，就檢方所指稱孫、邱違背職務行為造成公司損害，提案檢討究責及追償事宜，以維公司及公股權益。

孫玦新與邱希庚遭控在2014年至2017年間，藉激勵員工、推廣業務為由，指示各業務部承辦人上簽發放交際費予邱、孫2人使用，並由邱指示宋姓會計組長向出納組動支現金購買郵政禮券或其他餐券，供兩人自行保管私用，後續卻未再向欣桃公司交代禮券去向，4年各分得數百萬元，致生損害於欣桃公司股東權益。

案經桃園地檢署指派李家豪檢察官偵辦，經深入蒐證分析後，昨日上午指揮桃園市調查處調查官，搜索總經理邱希庚的住處及欣桃公司辦公室，並傳喚孫玦新、邱希庚、宋瑞蓮及證人共5人到案說明，複訊後認為孫玦新、邱希庚、宋瑞蓮涉犯證券交易法第171條第1項第3款違背職務之行為致公司損害達500萬元罪嫌重大，分別諭知具保50萬元、50萬元、3萬元，並將持續深入追查釐清全案。

對此，退輔會表示，欣桃天然氣公司為輔導會轉投資事業，是依公司法設立之民營公司，並為股票公開發行公司，依公司法、證券交易法等法令營運。輔導會基於股東身分，尊重司法調查程序，若有不法情事將請公司依法妥處。

退輔會說，該會已請欣桃公司儘速召開臨時董事會，就檢方所指稱孫、邱違背職務行為造成公司損害，提案檢討究責及追償事宜，以維公司及公股權益。

桃園地檢署。聯合報系資料照
桃園地檢署。聯合報系資料照
分享

禮券退輔會公司法
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

穩鵬號漁船海上喋血　海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

農漁民賺不到錢? 農委會拚今年外銷飆上60億美元

2019-02-21 12:54

吳澤成要收回21億焚化爐補助 台東縣府：主委誤會了

2019-02-21 12:39

2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19

北市府主動接觸大巨蛋買主？柯文哲：跟我無關

2019-02-21 12:16

同婚專法名稱首創釋憲施行法 蔡清祥：沒問題

2019-02-21 12:13

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

史丹佛大學演說 朱立倫：反對任何形式「戰爭心態」

2019-02-20 23:52

防死人連署 電子連署綁自然人憑證惹議

2019-02-20 23:41

傳基層拱選鳳山立委 楊秋興：不用急著替我找工作

2019-02-20 22:57

爭取更多國際空間 蔡英文：台灣幫得上忙

2019-02-20 20:28

美國務卿發言力挺台灣 外交部感謝美國政府堅定支持

2019-02-20 19:51

史丹佛演講 朱立倫：「自由之風」也吹拂在台灣！

2019-02-20 18:29

整理迴廊談話4基調 蔡英文：台灣的方向一直很清楚

2019-02-20 18:11

王金平會美商代表 盼美方在國際上多協助台灣

2019-02-20 17:40

公投電子連署需自然人憑證 綠委：不查核問題更多

2019-02-20 17:18

朱立倫3大策略 期盼台灣經濟危機變轉機

2019-02-20 17:16

中常委提案 有立委參選人選區排除非國民黨人士參選

2019-02-20 17:04

王世堅嗆禽獸不如 柯文哲譏：我有需要每天給他博版面？

2019-02-20 16:19

中常委撤案！國民黨立委初選提名沒有2分之1條款

2019-02-20 16:13

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 16:12

蔡晤歐洲議會訪團 感謝和平連署

2019-02-20 14:31

蘇貞昌嗆「別給禿子漏氣」 韓國瑜回：別刁難禿頭

2019-02-20 14:21

中選會主委「還在找」 公投法趕3月送立院

2019-02-20 14:12

冷眼集／還不夠亂嗎？公投電子連署莫貿然上路

2019-02-20 14:10

電子連署要用自然人憑證 公投團體：為此辦卡不合理

2019-02-20 14:07

電子連署須備自然人憑證 立委：中選會搞小動作卡公投？

2019-02-20 14:07

公投電子連署6月上路 中選會：自然人憑證杜絕死人連署

2019-02-20 14:06

蔡英文受訪CNN：台灣最大的挑戰是能否維持獨立存在

2019-02-20 13:17

公投電子連署用自然人憑證 黃士修：脫褲子放屁

2019-02-20 12:59

公投電子連署擬6月上線 自然人憑證擋死人連署

2019-02-20 12:58

藍委批：蔡政府空心包子 滅韓流不遺餘力

2019-02-20 12:50

中選會推公投電子連署 立委：綁自然人憑證卡公投？

2019-02-20 12:39

年改假消息多 鄭文燦籲政府加強溝通

2019-02-20 12:37

同婚專法明闖關 蔡英文：行政院會做出智慧決定

2019-02-20 12:35

政院明拍板同婚專法草案 蔡總統：相信會做最智慧決定

2019-02-20 12:18

同婚專法最後一哩路 蘇貞昌今晚坐鎮定案名稱、內容

2019-02-20 12:08

談農地工廠 蘇貞昌：就地輔導長期群聚無汙染工廠　

2019-02-20 11:59
看更多

熱門文章

張善政宣布選總統 發動數位國家公投

2019-02-20 14:06

蘇貞昌嗆「別給禿子漏氣」 韓國瑜回：別刁難禿頭

2019-02-20 14:21

韓國瑜參選明年總統 網媒民調：超過五成高雄市民不支持

2019-02-20 17:52

同性可結婚和繼承 政院版同婚專法草案出爐

2019-02-20 20:25

民報小編臉書開嗆蔡英文 簡體寫下「丟台灣人的臉」

2019-02-21 10:38

同婚專法15字名稱出爐 同性準用民法規定結婚

2019-02-21 00:24

孫大千批提名機制：把政治利害包裹數學計算中

2019-02-21 09:01

同婚專法敲定名稱 「司法院釋字第748號解釋施行法」

2019-02-20 20:18

國民黨不排除徵召？ 韓國瑜：我心思不在這上面

2019-02-20 13:59

聲量大增 謝龍介：現在押虱目魚會贏的多過吳郭魚

2019-02-20 19:35

誰是吵架王？柯P粗鄙 蘇狠又酸 韓國瑜幽默打禪機

2019-02-21 09:00

徐永明批同婚專法沒擔當 管碧玲：還要繼續撕裂？

2019-02-20 23:43

同婚專法以「釋憲文」為名 王金平：沒看過這樣的名稱

2019-02-20 20:19

不滿同婚草案 幸福盟：同志可實質結婚有違公投民意

2019-02-20 21:51

謝龍介談選區有多綠：當年全村7票投連戰都被肉搜

2019-02-20 18:38

韓國瑜24日星馬行 要帶著它出國賺錢

2019-02-21 08:26

李登輝要他出來選總統 柯文哲：你有在我身上裝竊聽器？

2019-02-20 15:59

張善政成立善科基金會 無黨參選正式投入總統大選

2019-02-20 15:32

李佳芬擔心韓國瑜健康 對韓參選總統：大家想太多了

2019-02-20 21:17

同婚專法草案出爐 許毓仁建議：送立院後逕付二讀

2019-02-21 03:08

謝龍介拚網路聲量 在綠到出汁的台南選區能翻轉突圍嗎？

2019-02-20 15:55

直言集／決策兩難 同婚專法怪名為哪樁

2019-02-21 00:18

「司法院釋字748號解釋施行法」同婚草案政院拍板 5月24日實施

2019-02-21 11:15

蔡英文受訪CNN：台灣最大的挑戰是能否維持獨立存在

2019-02-20 13:17

影／不允許李文輝去高雄 陳明通：韓國瑜要把腦袋打開

2019-02-20 17:44

蘇嘉全說蔡總統做太好 扁狠批：謙卑一點

2019-02-21 09:08

同婚法草案今揭曉 陳芳明要民進黨看潘恒旭這篇文

2019-02-20 18:36

破天荒！2020總統大選提前開打：人民與執政黨的選舉

2019-02-21 08:24

柯文哲王金平蔡英文… 想選總統的人都去看過李登輝

2019-02-20 19:09

選總統先參拜美國？柯蔡朱爭相鍍金 扁馬都說不必

2019-02-21 08:00

擁核若過蘇揆「做不下去」 台大醫：想想低薪20年黎民

2019-02-20 22:12

同婚專法出爐 同志團體：肯定行政院努力合憲

2019-02-20 21:11

柯文哲228一日北高雙城 王淺秋：28日柯韓會不可能

2019-02-20 16:51

釋字第748號解釋施行法 法務部：具法律效力

2019-02-20 22:58

影／蔡英文拚2020連任 施正鋒：她是民調B咖 勝算不大

2019-02-20 17:25

徵召問鼎2020？韓國瑜：心思不在這 先衝高雄經濟

2019-02-21 00:38

同婚專法出爐 總統府：重點是以何種法律形式必要保障

2019-02-20 22:36

電力供需報告「造假」？台大醫：找到硬要廢核原因了

2019-02-21 09:09

準備參選2020總統 張善政：兒子最反對

2019-02-20 20:56

潘恒旭專訪談2020 韓國瑜：提醒他要謹言慎行

2019-02-21 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top