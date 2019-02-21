農漁民賺不到錢? 農委會拚今年外銷飆上60億美元

2019-02-21 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文政府與高雄市長韓國瑜日前為了農產品外銷隔空互槓，行政院本周院會就由農委會提出「台灣農產品外銷平台與勵進作為」，表明要「提高農民收益」，以國家團隊(Team Taiwan)概念，整合相關單位資源，成立農產品外銷平台，提供完整農產品產銷資訊、拓展海外市場，盼108年達成農產品出口60億美元目標。

我國107年農產品外銷達54.7億美元創20年來新高，引來蔡政府與韓國瑜的隔空互槓，蔡英文日前在臉書上分享此消息，直言「好成績不是靠口號」，但被說是酸韓國瑜喊出的「貨出的去、人進的來」；接著行政院長蘇貞昌也宣傳此事，卻遭韓國瑜反批，聰明的政府應該要去思考為何很多農漁民說賺不到錢。

農委會21日赴院會報告「台灣農產品外銷平台與勵進作為」，蘇貞昌會中裁示強調，107年農產品外銷出口金額達54.7億美元，不僅創下20年來新高，出口到中國的金額達12.7億美元，成長23％，也創新高，但為分散過去過度集中單一市場的風險，也持續拓展其他新興市場，因此出口至新南向國家，也都穩定成長。

蘇貞昌表示，好的農產外銷成果是來自好的農漁產品，以及農漁民和相關政府部門的努力，請農委會持續結合各界力量，對外要把台灣的農產品用國家的力量廣布通路、大力推銷，媒合更多的訂單，讓外銷數字可以反映在農民實質收益上；對內也要避免產銷失衡，做好產銷預警機制，穩定農產品價格，維護農民收益。

面對競爭激烈的國際農產貿易環境，蘇貞昌要求，農委會在推動農產品外銷上，不僅要針對目標市場需求進行生產規劃，落實產地集貨、分級，完善冷鏈物流，來提升外銷農產品的質與量，也要更積極結合相關資源，一方面透過外銷平台的成立，媒合農民、貿易商及出口業者，建立合作關係，同時也要從生產端輔導農友，進行品質控管，做好整體外銷供應鏈的整合。