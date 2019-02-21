吳澤成要收回21億焚化爐補助 台東縣府：主委誤會了

2019-02-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



行政院公共工程委員會今將召開全國閒置列管公共設施會議，卻傳出中對台東縣焚化廠活化為環境教育中心有意見，主委吳澤成嗆追回補助台東縣政府的21億元。台東縣環保局長謝清泉表示，「主委誤會了」。

謝清泉表示，當初是配合中央「一縣市一焚化廠」而配合興建這座焚化廠，後來因垃圾量不足無法啟用而經過仲裁後，在101年底與中央達成協議「備而不用」，並同意依原政策計畫每年補助興建經費，若工程會要收回補助，對台東縣政府將是無法負擔的財務黑洞。

有網路媒體報導行政院公共工程委員會列管閒置公共設施，台東縣焚化廠名列「蚊子館」第二名，主委吳澤成對該媒體表示，台東縣焚化廠應負起縣內垃圾處理的責任，不應只活化為環境教育中心，不排除把補助台東縣政府21億的經費要回來。

謝清泉說，主委可能誤會了，其實台東縣政府也很無辜，當初是配合中央政策興建，依興建時期的垃圾量，台東縣每天垃圾量近270多公噸，所以設計處理量300公噸的焚化廠，但台東很努力的配合國家政策做資源回收，源頭減量，目前垃圾量每天不到90公噸，若啟用焚化廠每天垃圾量須達255公噸，因此只燒台東垃圾，每年縣庫要負擔1億6千萬元，不是台東能承受的。

所以備而不用是不得已的，這些年台東縣政府也很積極活化，設置環境教育中心，並通過認證，每年到焚化廠環教中心上課的人數逐年攀升，每年近一萬人，場域環境及教案內容一直深受各級師生歡迎。

謝清泉表示，要非常感謝環保署，這些年積極協助台東，目前台東正依多元垃圾處理方案，研議MBT(機械生物分選)技術方案，審慎評估哪一種方案是有效、環境影響最小、民眾最能接受的處理垃圾機制，台東一定會做到在地自主處理垃圾的能力，也請工程會吳主委能理解，台東一直都很努力的。