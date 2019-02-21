2020韓國瑜不支持朱立倫？游淑慧：有人借韓的名義鬥爭

2019-02-21 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



日前有媒體報導國民黨內政治明星競逐2020年總統提名，立法院前院長王金平欲與黨主席吳敦義結盟對抗新北市前市長朱立倫，而韓國瑜核心幕僚則斷言韓不會明確表態，但絕不支持朱。對此，自稱韓粉的北市議員游淑慧指出，她相信韓的為人，現階段韓的心思意念都在高雄經濟，絕不會讓核心幕僚去攻擊朱立倫。

游淑慧指出，曾替韓國瑜大力推動網路行銷，締造「韓流旋風」的核心幕僚，明眼人都猜的出指的是「觀光局長潘恒旭」；她昨天深夜親自問了潘，潘也非常訝異有這一篇報導，並明確否認大部份談話。

游也說，她相信韓市長的為人，現階段韓的心思意念都在高雄經濟，所以她更相信韓絕不會讓核心幕僚去攻擊朱立倫，並說出「絕不支持朱市長」。大家只要想想，現在韓的左右手、副市長李四川，也曾是朱立倫的左右手，因此朱韓之間的溝通是沒有障礙的。

她說，朱立倫在民調上現與台北市長柯文哲幾乎「不相上下」，昨有媒體公布朱與柯差距0.6%，等於是沒有輸贏，但相較於一直出招的其他競爭對手，朱的議題操作仍顯低調，因此朱的戰力可以期待；在此情況下，韓為何會去呼應卡朱、防朱的聯盟？她質疑有人假借韓的名義來進行黨內鬥爭，想漁翁得利。