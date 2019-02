同婚專法草案出爐 歐盟駐台代表:祝有情人終成眷屬

2019-02-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院「司法院釋字第748號解釋施行法」草案出爐,歐洲經貿辦事處今天表示,對於草案樂觀其成,「祝福天下有情人終成眷屬」。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉(Madeleine Majorenko)對於草案表示,對於草案樂觀其成,期待台灣在同志婚姻平權上持續邁進;馬澤璉說,雖然西洋情人節已經過了一周,但仍然要藉這個機會祝福天下有情人終成眷屬。

辦事處並在臉書上放馬澤璉去年參加同志大遊行時和同志運動代表人之一的祁家威合照。