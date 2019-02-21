榮總兩基金會成為雙薪避風港？監委要求退輔會改善

2019-02-21 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



高雄榮總捐助成立的惠民基金會及台中榮總捐助成立的惠康基金會，被審計部指未受政府列管監督，不利控管、落實公務人員退休後再任政府捐助財團法人職務，應停止領受月退休金及停辦優惠存款相關規定，成為體制網內的漏洞。監察院國防及情報委員會、內政及少數民族委員會今天聯席會議通過調查報告，要求高雄市政府改進、退輔會確實檢討改善。

監委林雅鋒、江綺雯調查發現，依法務部107年11月28日法律字第10703518240號函示意旨，於地方政府預、決算法尚未制定前，基於地方自治的原則，地方政府所管政府捐助的財團法人，應由其各該地方政府將年度預算書、決算書送地方議會審議。

但高雄市政府對所主管的惠民基金會，卻以該基金會是由高雄榮總100%捐助成立，非由該府捐助成立，且該府對該基金會人事、財務或業務亦無直接或間接控制權等為由，至今未依預、決算法及公務人員退休資遣撫卹法等規定，評估該基金會的政府捐助效益及送預、決算書至高雄市議會審議，並將相關資料報送銓敘部公告列管，導致該基金會長期未納入政府監督機制，且不利控管公務人員退休後再任政府捐助財團法人職務，應停止領受月退休金及停辦優惠存款相關規定的遵循，成為體制網內的漏洞。

監委表示，高雄市政府應參酌前開法務部函示，依規定評估捐助效益及送預、決算書至高雄市議會審議，並將相關資料報送銓敘部公告，以使基金會納入列管監督，並有利落實公務人員退休資遣撫卹法。

監委並表示，行政院主計總處早於102年7月29日函請行政院各部會，全面清查中央政府機關捐助成立且政府合併捐助基金累計超過50%的財團法人，並將清查結果通報各直轄市及縣市政府。監院曾於105年調查退輔會所屬捐助成立的華欣文化中心，有未依規定辦理捐助效益評估及將預、決算書送審等情案時，即已指出退輔會未本於主管機關立場善盡通報之責，造成該中心遲未納入列管的缺失，如今又發生退輔會所屬高雄榮總捐助成立的惠民基金會，長期未納入政府監督機制，顯見退輔會未落實清查由其或所屬捐助成立的財團法人，並通報法人的目的事業主管機關依規定辦理捐助效益評估、預決算書送審及報送銓敘部公告等作業，造成政府捐助財團法人的監督機制存有闕漏，亟待改進。