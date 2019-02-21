現在不能繼親收養 女同志為小孩打官司7年

2019-02-21 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「司法院釋字第748號解釋施行法」草案揭曉，根據草案，同志可比照異性戀「繼親收養」。為了與小孩擁有法律認可關係打了7年官司的女同志大龜表示，很高興未來可「繼親收養」，「我們只想跟一般人一樣就好」。

大龜與戀人周周相守20年，2010年遠赴異國，透過人工生殖產下雙胞胎。生子前，兩人就討論好先由周周列「未婚、單親」，再由大龜約定收出養，未來若有個萬一，還可跟法院解釋彼此是一家人，大龜也可藉此和孩子有法律認可的連結。

然而《兒童及少年福利與權益保障法》2012年修法，規定「無血緣」收出養都須透過媒合機構評估，有一定血緣關係或收養配偶子女的「繼親收養」雖可免除媒合，仍須經法院裁定。大龜向台北市政府提出申請，雖經媒合機構兒福聯盟評估具收養資格，北市府另外開審查會，最後卻駁回申請。

首次遭駁回後，她們又提出繼親收養，但士林地院以民法「婚約應由男女當事人自行訂定」等條文，認為大龜並非周周的合法配偶，不具收養資格。如此上訴往返，官司從孩子2歲打至今，大龜這孩子眼中的「爸爸」，至今仍無合法家長身分。