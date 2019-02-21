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韓國瑜24日星馬行 要帶著它出國賺錢

2019-02-21 08:26聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

2月24日起到28日高雄市韓國瑜率團到馬來西亞及新加坡推廣高雄農產品，主要就是帶著「高雄首選」的蜜棗前進東南亞市場，讓海外的民眾也有機會一嘗高雄農產的機會。

高雄的蜜棗皮薄青翠、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型有如青蘋果般討喜，今年全國蜜棗品質評鑑拔得頭籌，也是台灣外銷的主力果品之一。

高雄市政府農業局推出「幸福棗上門」年節禮盒以網購方式開出紅盤，結合大社區、燕巢區、阿蓮區等7家棗子主要產地的農會，賣出超過2000盒蜜棗禮盒，買到的民眾對清甜的蜜棗口感讚不絕口。

高雄市農業局說，高雄的蜜棗品種眾多，產季可從過年前一直持續到3月，過年後以晚生種高雄11號「珍蜜」及金桃為主，而金鑽鳳梨現在起將陸續進入盛產期。

高雄市是全台生產蜜棗及鳳梨的主要產地，以南方暖陽及風土孕育的蜜棗及鳳梨帶有濃濃的熱帶風情，品質全台首屈一指，是高雄冬天的暖心水果。

鳳梨是高雄外銷中國大陸的農產品主力，以金鑽鳳梨為大宗，高雄市農業局除持續拓展外銷市場通路，今年規畫辦鳳荔文化觀光季，搭配一日農夫結合大樹鳳梨文化產業活化農村，將鳳梨多角化行銷。

農業局局長吳芳銘表示，今年蜜棗及鳳梨的品質都極佳、價格也實惠，大社區農會年後推出「珍蜜」總統級、精品級和特級等三種等級的蜜棗禮盒，動動手指就可以在農業局「高雄首選」的網站上購買，將新鮮美味的蜜棗宅配到府。

高雄的蜜棗皮薄青翠、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型有如青蘋果般討喜。圖／高雄市農業...
高雄的蜜棗皮薄青翠、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型有如青蘋果般討喜。圖／高雄市農業局提供
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高雄的蜜棗品種眾多，產季可從過年前一直持續到3月。圖／高雄市農業局提供
高雄的蜜棗品種眾多，產季可從過年前一直持續到3月。圖／高雄市農業局提供
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鳳梨高雄市韓國瑜
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