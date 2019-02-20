史丹佛大學演說 朱立倫：反對任何形式「戰爭心態」

2019-02-20 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



新北市前市長朱立倫（左）昨天在史丹佛大學發表演說，並與美國前國家安全顧問麥馬斯特（中）等政界人士會面。 圖／朱立倫辦公室提供 分享 facebook

新北市前市長朱立倫昨天在史丹佛大學發表演說，並與美國重量級政界人士會面。針對兩岸關係，朱立倫強調，兩岸之間必須「求同尊異」，國民黨能夠維持兩岸和平及經濟繁榮，也會堅持捍衛中華民國。

美國前國家情報委員會主席馮稼時（Tom Fingar）表示，台灣應該在民主的價值上加強交流，但「不代表美方支持台獨」。美國前國家安全顧問麥馬斯特（H.R. Mcmaster）對中國大陸未能民主化，並不放棄對台動武表達擔憂。

朱立倫向美方指出，去年台灣地方選舉結果，人民清楚傳達了希望經濟變好與兩岸穩定發展的訊號；他質疑，民進黨不要九二共識，但卻始終提不出替代的方案來維持兩岸關係，而人民最關心的是「方法是什麼」。

朱立倫並在史丹佛FSI國際學院以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演說表示，面對美中貿易大戰，台灣雖卡在美中之間，但堅持對和平的承諾，反對任何形式的「戰爭心態」，他將保持海峽兩岸的穩定，這是台灣全體共同關心的目標。

朱立倫指出，台美雙方共同面對的挑戰，美中的貿易衝突，雖然他有信心台灣能度過這場風暴，但在現實層面，他有兩層擔心，首先，台灣高度依賴國際貿易，關稅戰、中美貿易摩擦，和其對經濟信心的侵蝕，將對台灣帶來重大影響；其次，中國大陸有許多台商，若台商遭遇經營困境，將如何牽動到台灣經濟。

朱立倫表示，台灣已經是個偉大的灰姑娘故事，是亞洲最開放，最自由的社會，為提振台灣的經濟，朱立倫提出「三個引擎、一個基地」政策。三個引擎分別是「新創經濟」、「文化經濟」、「生活經濟」，一個基地是「有效能的政府」。

朱立倫指出，「自由之風吹拂」是史丹佛的校訓，他能證明，「自由之風」也吹拂著台灣。台灣有過讓人驚奇的經濟史，他希望替台灣新經濟增添動力，走向永續未來。