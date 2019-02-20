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防死人連署 電子連署綁自然人憑證惹議

2019-02-20 23:41聯合報 記者林麒瑋賴于榛張文馨徐偉真／台北報導

中選會預告電子連署將從今年6月1日起上路，要登錄電子連署系統進行作業，除了要有身...
中選會預告電子連署將從今年6月1日起上路，要登錄電子連署系統進行作業，除了要有身分證統一編號，還必須自備自然人憑證。 圖╱聯合報系資料照片
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中選會日前預告「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法」草案，其中擬推電子連署也規畫使用自然人憑證，以杜絕死人連署的爭議，預計今年六月一日上路。

國民黨立委費鴻泰指出，若不計算重複發卡，自然人憑證發卡量至今為六百五十六萬餘張，和上次中選會公告公投投票權人共一千九百七十五萬人相較，自然人憑證的發卡量連一半都不到，為何要選擇自然人憑證作為連署依據？健保卡都可以作為報稅工具，為何電子連署要更局限？這是不是要限制人民權利？

親民黨立委陳怡潔指出，目前自然人憑證不如健保卡普及，中選會若要雙重認證，為何不考慮健保卡？捨近求遠、捨多就少，感覺就是想搞小動作，建議中選會不要把附帶條件限定自然人憑證，才不會讓民眾認為中選會還是想要卡公投。

中選會綜合規劃處處長高美莉說，有討論過其他證明文件的可行性，因為目前公投連署需要簽章來確定是本人連署，中選會選擇自然人憑證是依據電子簽章法，選擇較可信的憑證，中選會了解憑證使用人數和有公投投票權人數有落差，但基於做最周全的準備選擇自然人憑證。

民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，剛好可以利用這機會請民眾去申辦自然人憑證，使用自然人憑證也是在網路上對自己的保障；國民黨立委之前一直罵為什麼不用電子連署，現在中選會推出電子連署系統後，在野黨卻還是不願支持。至於是否也要開放用健保卡認證，可以再討論。

時代力量立院黨團總召徐永明表示，希望電子連署系統趕快弄好，至於是否一定要用自然人憑證，還有討論空間，雖然自然人憑證有認證的效果，但其他證件是否也能達到類似效果，應該要多元使用，中選會要有考量。

中選會健保卡公投自然人憑證
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