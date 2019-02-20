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史丹佛演講 朱立倫：「自由之風」也吹拂在台灣！

2019-02-20 18:29聯合報 記者王寓中╱即時報導

圖為朱立倫（右2）在史丹佛大學演講前夕，與美國歷任國安、情報部門官員和美國學者一...
圖為朱立倫（右2）在史丹佛大學演講前夕，與美國歷任國安、情報部門官員和美國學者一起餐敘。 圖／國民黨立委許毓仁提供
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新北市前市長朱立倫「PowerUP Taiwan：台灣新經濟」美國矽谷參訪行程，在美國時間2月19日前往史丹佛參訪，與多位美國政界重要人士與學者會面，並在FSI國際學院發表名為「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」的演說。

朱立倫稍早在臉書貼文表示，他今天在史丹佛演講，談到台灣與加州過去在人才、科技產業、自由創新三方面的夥伴關係，以及面對眼前的中美貿易戰，台灣如何因應：

朱立倫表示，首先他堅持「和平」，反對戰爭心態，主張應並把貿易衝突視為市場結構的調整過程，避免張力升高失控。我承諾，將盡我所能維護海峽兩岸穩定。

其次，朱立倫認為台灣應與華盛頓跟北京雙邊合作，共同建立負責任而永續的經濟秩序。這不是選邊站的問題，而是堅持正確公義，並協助彌合差異。

朱立倫表示，而最重要的是，提振台灣自身的經濟動能。為此，他要啟動三個引擎：

第一個引擎是「新創經濟」，他希望建立一個讓人才、創意、創投資本和產業解決方案能蓬勃發展的「生態系」，以鼓勵新創產業和商業模式。也會營造一種讓人們更敢於冒險、對失敗甘之如飴，永不放棄的氛圍。

朱立倫說，他歡迎全球關注綠能、智慧城市、網絡安全，數據經濟還是人工智能等各個領域的創新工作者，考慮來台灣或與台灣合作。我們可以一起努力解決當前問題，寫成明天的故事。

第二個引擎是「文化經濟」，台灣保有中華文化精髓——如故宮國寶、正體字、媽祖等民間信仰等，也為南島文化原鄉，更積累過來自西班牙，荷蘭和日本的殖民記憶，有豐富多元的文化資產。

他表示，台灣更有亞洲最自由開放的社會，有機會在內容產業、旅遊、教育和設計上，綻放更耀眼光彩。我們歡迎各國作家，音樂工作者，電影製作人或藝術家來台灣進行創作，或進行任何形式的合作。

第三個引擎是「生活經濟」，十六年地方首長歷練，朱立倫體會到「經濟源於生活」，更知道「生活經濟」才是大家能參與的經濟。過去在新北，曾經透過重新思考「怎麼吃，如何移動、娛樂與居住，以及如何照顧家中老幼」創造經濟動能。未來面向全國，更有無限潛力。

朱立倫認為，放眼更大尺度，台灣的生活經濟創新，更有造福其他國家的潛力。台灣與東南亞、東北亞與中國大陸，都存在歷史聯結和文化親近，這讓台灣成為嘗試新想法，並與世界連接的好地方。

朱立倫指出，用三個引擎帶動台灣經濟外，背後還需要關鍵的「政府效能」。他過去是管理學院教授，因此從政以來，首要之務都在提升政府效能——例如推動政府運作的數位化，回顧並優化行政程序，乃至推動組織精簡與對現代社會需求的調適。

朱立倫表示，民主是台灣的「生活方式」。生活在民主中，人們必須學會欣賞開放和多樣性，接受差異和妥協。透過尊重他人的自由，我們獲得自由。

朱立倫說，「自由之風吹拂！」史丹佛的校訓體現了這所偉大大學的自由精神。何其有幸，「自由之風」也吹拂在台灣，我們要共同捍衛珍惜。

經濟朱立倫
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