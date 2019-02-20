整理迴廊談話4基調 蔡英文：台灣的方向一直很清楚

蔡英文總統今天在總統府進行迴廊談話。 圖／翻攝自蔡英文臉書 分享 facebook

蔡英文總統上午透過迴廊談話回應和平協議、CNN專訪、民調及同性婚姻等四個議題，稍早她透過臉書整理出回應的四大基調，同時，她也以歐洲議會友台小組朗根（Werner Langen）主席上午呈送155位歐洲議會議員共同聯署的「促進臺海和平與穩定聲明」說，台灣的方向一直很清楚，就是「自由、民主、安全與繁榮」，表達了對台灣的支持。

以下是蔡總統的臉書全文：

今天我透過迴廊談話，說明了對以下議題的看法：

關於和平協議：台灣社會不會接受消滅國家主權和民主的協議。只要中國不放棄武力犯台、強推一國兩制，就沒有所謂的對等談判，也不會有真正的和平。

關於CNN專訪：台灣人不接受一國兩制，台灣的聲音必須被世界聽到。

關於民調：民調是死的，人心是活的。2008年我剛接黨主席時，大家曾覺得民進黨20年都爬不起來。剛當總統時，大家也說經濟成長無法保一。打壓從來沒少過，我會用意志力克服難關。至於誰參加總統選舉，總之不會是我一個人選，只有一人競選總統的時代已經結束了，我只管全力往前就對了。

關於同性婚姻：不同世代、不同宗教信仰、不同價值取向的人，或許有不同看法，但在權益保障上，社會漸漸有了基本共識。現階段的重點是，要以何種法律形式來保障。我相信行政院會在符合大法官解釋以及公投結果的前提下，做出智慧的處理。

台灣的方向一直很清楚，就是「自由、民主、安全與繁榮」。今天，歐洲議會155位議員連署表達了對台灣的支持。