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二二八事件72週年 民團發起遊行促落實轉型正義

2019-02-20 18:17中央社 台北20日電

今年是二二八事件72週年，60餘個民間團體發起活動，邀請民眾在24日下午從天馬茶房遊行至行政院，反思二二八事件對台灣社會的影響，以「堅守正義、持續轉型」為題表達決心，督促執政當局持續推動落實轉型正義。

台灣基督教長老教會、鄭南榕基金會等60餘個民間團體今天舉行記者會，宣布發起「228‧0堅守正義．持續轉型—二二八72週年紀念行動」，連續第3年邀請民眾上街，從天馬茶房走到行政院，以步行方式巡禮二二八事件的歷史場景，反思二二八事件對台灣社會的影響。

主辦單位規劃的遊行路線，先在當年鄭南榕發起的「二二八和平日運動」演講會的日新國小集合，前進到二二八事件事發點「天馬茶房」，行經現為彰化銀行的「專賣局台北分局」、舊址在二二八公園內的「台北放送局」、終點站是現為行政院的「長官公署」。

遊行途中將肅穆唱名二二八事件的政治受難者姓名，讓民眾記得這些等待真相平反的名字。在行政院的紀念儀式特別規劃以手語「念」柏楊的詩，用「無聲」表達受難者與家屬說不出的心聲，詩人李敏勇也將獻詩，最後由民眾獻上長春花祝福台灣。

另外，今年活動也邀請反課綱運動世代的青年起草行動宣言，表達「主張轉型正義在國民教育中的實踐，應更加重視歷史情意教育」，對大眾傳達要重視年輕世代的思維，呼籲政府聆聽青年的聲音，象徵世代交替的重要性。

鄭南榕基金會執行長凃之堯表示，二二八事件已經過了72年，很好奇有多少台灣人對二二八事件無感，二二八事件跟所有台灣的歷史事件一樣，屬於台灣人共同的歷史記憶，告訴台灣民眾自由得來不易。面對內部紛爭、中國侵略，台灣人能否走出自由的路，在於台灣人跟政府的決心。

「228‧0紀念行動」於2017年由20餘個公民團體共同發起，復刻1987年由醫師陳永興、律師李勝雄、鄭南榕發起的二二八和平日促進會的遊行，號召人民一起肅穆地走上街頭，提醒執政當局面對歷史責任。

二二八事件行政院鄭南榕
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