張善政成立善科基金會 無黨參選正式投入總統大選

2019-02-20 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院前院長張善政今天公開宣示，會角逐2020總統大選，並且將發動「數位國家公投」，成立數位創新署或數位創新委員會，推動數位國家發展。

據了解，張善政在農曆年後就已正式決定以以黨身分獨立參選總統，他在年後的數度公開談話，已形同正式宣布參選。據了解，張善政參選，只缺一個正式記者會，但他參選的決定，早已開始，不再需要一個正式宣布參選的場合。

據了解，為參選總統，張善政團隊已籌組「善科基金會」，並且規畫成立「集智台灣平台」，希望基金會和台灣平台可以在3月同時成立到位，屆時也將舉行基金會成立的正式記者會，記者會上張善政將對他參選總統的理念及準備，做出更完整的說明。

至於推動數位台灣公投，張善政與世界公民智庫這周六下午也將正式發起「數位國家全民公投」活動，號召500萬人共同推動國家轉型。

針對參選總統的規畫，張善政日前接受電視節目專訪，提出完整說明，節目內容預定下周四播出。

據了解，張善政在節目專訪時指出，他已決定以無黨身分參選，不會再考慮擔任任何政黨總統候選人的副手搭檔。而他參選和其他候選人最大不同，在於他是科技理工背景，不是法律政治人，因此他國家和經濟發展的思考，不是製造問題，而是找出解決問題的方法，例如青年人低薪的問題，他就在思考並可提出解決之道。

張善政在專訪中並透露，其實他決定參選總統，反對最厲害的，是他的獨子。張善政的兒子在美國念書，每次只要看到父親要參選的新聞，就會用line向父親表示強烈反對，甚至說如果參選「揍他」。

過年前，張善政的兒子回台灣，與家族進行三天兩夜的旅行，當他到了民間，看到民宿老闆向張善政表示經濟真的不好，希望未來國家領導人可以帶給人民好生活，回美國的前一天，兒子對張善政說，如果父親要參選，他不會反對了。

針對無黨參選將面臨的連署問題，據了解，張善政在過年期間與小黨領導人互動，包括妙天禪師及以核養綠等藍營團體，都表示願意支持，希望張善政帶領小黨，未來總統連署，也會全部動員協助，以核養綠二階段連署就會同步幫張善政連署參選總統。

在專訪中，張善政也首度被問到大選之路何時有可能「打退堂鼓」，他表示，如果經過一定時間的參選，自己聲勢仍起不來，台灣民眾對他的理念及政見仍沒有信心時，那個時間點有可能就是他退出的時候。