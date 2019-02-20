蘇貞昌嗆「別給禿子漏氣」 韓國瑜回：別刁難禿頭

2019-02-20 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



對於高市長韓國瑜批行政院要求改寫高雄前瞻計畫的捷運建設部分，行政院長蘇貞昌表示，他沒有要求韓國瑜重寫，要求道歉，並嗆韓「別給禿子漏氣」。韓國瑜今回，如行政院無意刁難，就拿出行動；他也要鼓勵蘇貞昌「千萬不要刁難禿頭。」

對於蘇要求道歉，韓國瑜今說，他已經把公文拿出來了，大家可以看到市府研考會披露的公文，事實上大概有2到3件。如果行政院覺得他們無意刁難，真心誠意希望高雄建設更好，就請他們拿出行動來，相信高雄市民一定是非常快樂的接受行政院的溫暖。

他並表示，他說台灣人都欠高雄一個情，很多不是高雄人聽了一定很錯愕，但台灣哪個縣市有3座發電廠、這麼多重工業，高雄人犧牲了環境、投入這麼多勞動力，整個城市支撐台灣半邊天的經濟，行政院應該抱著一個照顧和感恩的心，來回饋高雄市民。

韓國瑜說，他不當高雄市長也沒辦法了解這麼透徹，自己透過選舉及接任市長後，真的感覺到台灣人應對高雄人有更寬容的心，並請中央大力幫助高雄建設，「我對行政院講這個話，我的用意是在這裡」。