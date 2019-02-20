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國民黨嘉義市黨部法拍 無人投標宣告流標

2019-02-20 14:51中央社 嘉義市19日電

國民黨嘉義市黨部拍賣流標。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
國民黨嘉義市黨部拍賣流標。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
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中國國民黨嘉義市黨部及附屬廳舍今天法拍，最後因無人投標而宣告流標。法界人士認為，國民黨遭不當黨產處理委員會凍結的資金已部分解套，應是有意投標者裹足不前的主因。

國民黨財產遭黨產會凍結，300多名離退黨工僅領到4成退休金，因而委任律師聲請民事強制執行。嘉義地院去年5月21日受台北地院委託查封國民黨嘉義市黨部及附屬廳舍，原訂去年12月12日進行法拍。

不過，去年12月法拍前夕，因債權人（黨工）表示國民黨已針對如何支付薪資與債權人進行協調，因而具狀聲請暫緩執行。

嘉義地方法院以雙方協商未果，今天針對位於嘉義市大業街的國民黨嘉義市黨部及民權路的廳舍等3筆不動產進行法拍。

由於國民黨中央委員會行政管理委員會副主委李福軒昨天特地偕同律師南下嘉義召開記者會，表示行政執行署拍賣程序，經台北高等行政法院裁定停止執行，嘉義地方法院不應進行拍賣程序。

李福軒更指出，台北地方法院已於本月14日判決國民黨得以所有中投公司104年、105年股利及欣裕台公司支付大量解僱員工資遣費用，因此已無繼續拍賣必要，呼籲各界不應投標，以免日後增生無謂的法律糾紛。

對此，法界人士認為，由於國民黨遭不當黨產處理委員會凍結的資金已部分解套，加上有意投標者也擔心萬一得標，恐將面臨無法融資、打官司排除現行占有，甚至得面對國民黨可能提出的假扣押、假處分，因此無人出面投標。

國民黨黨產黨工
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