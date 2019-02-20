國民黨2立委選區擬與友黨合作 常委提案黨內優先

2019-02-20 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



備戰2020立委選舉，國民黨最快3月初啟動分區分階段初選，但盤點過後，包含台北市第1選區（士林北投）、澎湖縣立委提名將分別可能與新黨或無黨聯盟合作，引發有意參選的中常委曾文培不滿，曾文培下午將在常會提案，要求黨內提名優先。

組發會主委李哲華表示，黨提名或禮讓他黨候選人參選公職，最重要的就是要勝選，否則過去歷次公職選舉提名經驗中，怎麼會有黨對黨的合作機制。李直言，只要黨內有意願參選者有實力，黨搶著提名都來不及，但相對的實力不足能硬提嗎？

黨務人士則引黨主席吳敦義2007年任黨秘書長時主導，當時立委台中市第2選區提名，國民黨選則禮讓無黨聯盟提名的前立委顏清標為例表示，當初若硬提自己人，上了就算了，若上的還是顏，黨就少個朋友；若提名人與顏都落選，那不是便宜民進黨？

有意爭取國民黨提名，參選台北市士林北投區立委國民黨中常委曾文培，今天下午在中常會上提案，主張「2020總統與立委選舉，若有符合資格之本黨黨員登記參選，即應依本黨提名辦法產生候選人，排除由非國民黨人士代表本黨參選。」

曾文培認為，國民黨人才濟濟，目前表態參選者眾，2020總統與立委選舉，除非相關選區黨內無人角逐提名參選機會，才得與友黨或無黨人士協調共推人選，否則參選機會應留給國民黨員。

曾文培說，黨員支持與凝聚是政黨存續最重要關鍵因素之一，去年九合一選舉能夠大勝，眾多默默付出黨員功不可沒，保留提名權就是一種重視。