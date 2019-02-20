公投電子連署用自然人憑證 黃士修：脫褲子放屁

2019-02-20 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會預告公投電子連署作業辦法，欲發起增加核電比例、核四重啟公投的「以核養綠」公投發起人黃士修表示，辦法規定無論是領銜人還是連署人都要用自然人憑證，「僅是為了連署一份公投提案，就要跑一趟戶政機關多辦一張平常用不到的卡，根本是脫褲子放屁」。

黃士修說，正式投票日，選民要帶身分證到投票所才能領取選票，不用另外準備其它東西，例如不需要另外跑一趟影印店準備身分證影本，繳交後才能領票，他表示人手一張的身分證是正式投票等級的個資驗證，但自然人憑證必須要到戶政機關多辦一張卡片，等級與身分證正本相當，「現實生活中，自然人憑證的發卡數不到6百萬，而且這6百萬還是虛的，每年除了報稅季以外很少被使用，根本無法融入生活」。

黃士修說，現行公投法規定的紙本連署，只需要填寫身分證字號和戶籍地址，在連署階段，就要求超越紙本連署的個資驗證等級，而且是一個使用頻率極低的工具，法理上和實務上都不合理。

黃士修說，公投法規定的主管機關應建置電子系統，立法精神當然是給予民眾便利性，基準應建立在「家家戶戶、街頭巷尾」皆可方便連署，例如跟便利商店或彩券行合作，輕鬆上網登錄，然而，中選會提出的公投法修法草案和電子連署辦法，非常明顯是為了剝奪人民權利而來。