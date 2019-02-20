公投電子連署擬6月上線 自然人憑證擋死人連署

2019-02-20 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



中選會預告「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法」草案，系統預計6月上線，圖為工作人員整理民眾連署書。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中選會18日預告「全國性公民投票案電子連署及查對作業辦法」草案，公告至4月19日，後續將依法制作業程序辦理，中選會表示，系統預計今年6月1日上線，若順利上路，6月後連署的公投將可適用。

公民投票法修正條文去年1月3日公布施行，其中第9條第4項規定，主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署，提案及連署方式、查對作業等事項之辦法及實施日期，由主管機關定之。

中選會綜合規劃處處長高美莉表示，目前除了公告辦法之外，也準備著手進行資安測試，有鑑於近來臉書遭利用企圖影響2016年美國總統大選及英國脫歐公投，目前正由第三方資安廠商進行高規格公投電子連署系統資安測試及配合內政部戶政資訊系統介接作業。

高美莉說，資安測試包括初測及複測，初測完之後會先進行修正，修正後再做複測，測試完後還會請行政院資安處和國發會協助檢查，在系統上路前會做好民眾關心的資安疑慮，還會公開演練，待上線後需要進行28萬份連署的公投就能適用。

至於系統需使用自然人憑證引發立委疑慮，高美莉說之前也有討論過其他證明文件的可行性，因為目前公投連署需要簽章來確定是本人連署，中選會選擇自然人憑證是依據電子簽章法，選擇較可信的憑證，要選和電子簽章法規定效力一樣的憑證，中選會也了解到憑證使用人數和有公投投票權人數有落差，但基於做最周全的準備選擇自然人憑證。

高美莉說，會特別注意憑證選擇的部分，也是希望能杜絕之前被大家討論的死人連署議題，自然人憑證的申請被認為能有效杜絕死人連署和不是本人連署的情況，作業辦法目前是預告期，中選會歡迎各界提供建議討論，中選會也會視意見評估是否有需要調整的地方。