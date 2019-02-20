藍委批：蔡政府空心包子 滅韓流不遺餘力
有媒體民調，若蔡、柯及韓3人參選2020，韓以35.1%支持度高於蔡柯，韓也是國民黨內民調最高人選。國民黨立院黨團總召江啟臣表示，這份民調背後有多層意義，其中一層就是代表韓，是目前政治人物中，人氣、支持度、聲量最高的人。至於是否贊成黨徵召韓選2020？江表示，黨有黨機制，黨中央會考量。首席副書記長陳宜民則表示「人在做天在看」，韓若被徵召「就是被人民徵召」。
國民黨團今舉行「滅韓流不遺餘力、 蔡政府空心包子」記者會，批評蔡英文是空心總統，無能政府，府院黨最近只會圍剿韓國瑜、除了傲慢什麼都沒有。黨團也端出土包子與空包子，諷刺蔡政府是空包子什麼都沒有，韓包「料好實在」，土包子才接地氣。
江啟臣表示，賴清德前院長卸任前，曾強調前瞻計畫都已納入公務預算，會如期執行、政策延續，甚至蘇揆上任也成立中央地方建設協調會報，提高行政效率，但從這次府院黨圍剿韓國瑜，不僅讓政策延續破功、說好的效率在哪裡？甚至總統府發言人黃重諺還批韓是酒醉的土包子，更凸顯蔡政府的高傲心態，民進黨對去年底九合一敗選沒有反省，接地氣都是假的。
書記長吳志揚表示，蔡政府從總統、行政院長、到總統府發言人，毫不留情集中火力攻擊韓國瑜，去年九合一選舉是人民給執政黨的重大教訓，蔡政府再不好好拼經濟，人民會再反彈。吳也批評，蔡宣布參選連任，竟不是向國人宣布，而是與國外媒體CNN專訪時宣布，是否代表民進黨已經啟動戰鬥模式，政府已經成為蔡的競選總部、鬥雞型發言人也已坐上戰鬥位置。吳批評，國民黨訴求「經濟一百分、政治零分」，但民進黨進入戰鬥位置後，一定是「拚經濟零分、政治一百分」的團隊。
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