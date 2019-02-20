親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

早餐吃錯胖又致癌？一鍵查你是否吃到「最肥地雷」

中選會推公投電子連署 立委：綁自然人憑證卡公投？

2019-02-20 12:39聯合報 記者張文馨賴于榛╱即時報導

中選會預告，「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案，外界期待的電子連署將從今年6月1日起上路，不過，根據中選會公布的辦法，不論是領銜人或連署人，要登錄電子連署系統進行作業，除了要有身分證統一編號，還必須自備自然人憑證，立委齊質疑，自然人憑證普及率這麼低，到底是要協助公投還是卡住公投？另外，電子連署系統的資安風險是否已通過檢測，政委唐鳳辦公室表示，沒有參與後續計畫，不便表示意見。負責公投法修法的政委羅秉成辦公室則說，會在審議修法版本時，請中選會一併說明外界疑慮。

公投法中明定，中選會應建置電子連署系統，中選會花費250萬元完成電子連署系統的建置，每年還要花250萬元來維護。國民黨立委費鴻泰指出，辦法中提到「電磁紀錄為由本會電子連署系統產製附具連署人國民身分證統一編號之連署人名冊電磁紀錄」，顯見並不是一定要自然人憑證才能連署。且若不計算重複發卡，自然人憑證發卡量至今為656萬3420張，和上次中選會公告公投投票權人共1975萬人相較，自然人憑證的發卡量連一半都不到，為何要選擇自然人憑證作為連署依據？健保卡都可以作為報稅工具，為何電子連署要更為侷限？這是不是限制人民權力？

費鴻泰還說，當初在推動反核食紙本連署的時候，很多民眾對於在紙本留下個資頗有疑慮，他們就曾反應「報稅都可以用網路，為何沒有電子連署系統」？顯示電子連署是備受人民期待的。

親民黨立委陳怡潔指出，目前自然人憑證不如健保卡普及，若中選會要雙重認證為何不考慮健保卡？捨近求遠、捨多就少，感覺就是還是想搞小動作，不願意便民不願意真的讓主權在民。建議中選會不要把附帶條件限定自然人憑證，才不會讓民眾認為中選會還是想要卡公投。

負責公投法修法協調的政委羅秉成辦公室表示，預計2月底、3月初召開首次會議，屆時會一併請中選會說明電子連署為何採自然人憑證，業務單位也會蒐羅相關意見。過往關心電子連署、主責開放政府的行政院政委唐鳳辦公室則表示，中選會並未尋求她的協助，因沒有參與後續計畫，這部分不便多說，不然就是對主管機關的不尊重。

公投電子連署將綁自然人憑證，立委質疑這是設置技術障礙。聯合報系資料照片
公投電子連署將綁自然人憑證，立委質疑這是設置技術障礙。聯合報系資料照片
分享

中選會公投健保卡
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

公投電子連署擬6月上線 自然人憑證擋死人連署

2019-02-20 12:58

吳敦義拋用消費券補被砍年金？ 李來希：是要對幹嗎

2019-02-20 10:51

證實3月1日將會柯P！陳水扁：為一本書 無關總統選舉

2019-02-20 05:17

蔡英文受訪CNN：台灣最大的挑戰是能否維持獨立存在

2019-02-20 13:17

直言集／罵酒鬼、諷草包 蘇氏衝法難加分

2019-02-20 01:09

蘇揆嗆韓貶柯 回應前瞻、募兵質疑

2019-02-20 00:56

國民黨不排除徵召？ 韓國瑜：我心思不在這上面

2019-02-20 13:59

公投電子連署用自然人憑證 黃士修：脫褲子放屁

2019-02-20 12:59

藍委批：蔡政府空心包子 滅韓流不遺餘力

2019-02-20 12:50

年改假消息多 鄭文燦籲政府加強溝通

2019-02-20 12:37

同婚專法明闖關 蔡英文：行政院會做出智慧決定

2019-02-20 12:35

政院明拍板同婚專法草案 蔡總統：相信會做最智慧決定

2019-02-20 12:18

同婚專法最後一哩路 蘇貞昌今晚坐鎮定案名稱、內容

2019-02-20 12:08

談農地工廠 蘇貞昌：就地輔導長期群聚無汙染工廠　

2019-02-20 11:59

簽兩岸和平協議主張遭曲解 吳敦義：民進黨一定故意的

2019-02-20 11:56

挨酸是「禽獸」 王世堅反嗆柯P：禽獸不如

2019-02-20 11:49

中選會太難扛？ 主委還在找 公投法修法躺政院

2019-02-20 11:39

美國農業部代表團 4月底將首次訪台

2019-02-20 11:35

請賴神「一打三」？余天：不然新聞都是韓國瑜

2019-02-20 11:34

選總統民調高 韓國瑜笑：應先民調哪位問鼎者身體最差

2019-02-20 11:32

【重磅快評】蛋盡援絕蔡政府沒看到？

2019-02-20 09:48

夜宿政治學累垮韓國瑜 「留宿王」馬英九 曾睡豬圈旁

2019-02-20 09:00

雙北論壇23日深澳舉辦 柯侯會首談交通合作

2019-02-20 07:26

民進黨加強網軍和直播 陳水扁：恐抓龜走鱉「嘸採工」

2019-02-20 05:19

看板高掛 彰化明年立委選舉冒硝煙味

2019-02-19 23:39

「國家禍害」說／ 卓榮泰：不容許汙衊黨員 柯文哲：團隊有好人壞人

2019-02-19 23:39

工廠管理輔導法修正草案 蘇貞昌：3月送立法院

2019-02-19 19:07

影／王世堅自詡獸性問政 柯文哲譏：終於承認是禽獸

2019-02-19 18:10

批新潮流引綠營大反彈 柯文哲：團隊有好人壞人

2019-02-19 17:24

王世堅自許獸性問政 柯文哲酸：他承認是禽獸，太好了

2019-02-19 17:15

影／修法嚴懲酒駕及虐兒 沈智慧喊話民進黨讓召委

2019-02-19 17:13

龍崎掩埋場抗爭8年 蘇貞昌宣布：不再展延

2019-02-19 16:54

影／為年改抱屈 吳敦義：重返執政補發「同額消費券」

2019-02-19 16:21

從王世堅「贈踢不爛錶」給韓國瑜看出送禮眉角　4個原因告訴你為什麼是「錶」？

2019-02-19 15:44

蘇揆內閣滿月聲量揭曉 網紅首長猛開直播比不上一巴掌！

2019-02-19 15:43

王世堅自許獸性問政 柯文哲酸：他承認是禽獸、太好了

2019-02-19 15:41

官邸宴客輔選不中立？黃偉哲：難道馬英九沒在官邸宴客

2019-02-19 15:39

影／獨派團體：特赦陳水扁 民進黨明年勝負關鍵

2019-02-19 15:23

自比「獸性問政」 王世堅：柯文哲會看到我野獸的一面

2019-02-19 15:06
看更多

熱門文章

蔡英文對CNN宣布：2020年將競選連任

2019-02-19 16:00

給吳敦義的公開信 蔡詩萍：機關算盡只會孤立自己

2019-02-19 23:08

神準預測蔡英文出線！他爆2020總統大選有5組人馬

2019-02-19 21:35

總統府發言人暗批韓國瑜土包子 王世堅：這樣不好

2019-02-19 14:45

台灣曾為「四小龍之首」？ 學者一張圖打臉：謠言

2019-02-19 21:25

蔡宣布參選 李艷秋諷：迫不及待想看馬英九初選得票

2019-02-19 22:51

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

2019-02-20 10:00

陳水扁看重韓國瑜行情：等於是總統級的一樣

2019-02-20 05:18

柯文哲被韓流打趴？媒體民調韓國瑜若出戰2020大勝 她最慘

2019-02-20 09:43

蔡英文表態2020競選連任 網分析只有這三縣市有贏面

2019-02-20 09:14

孫大千：陳明通為兩岸「擺飾品」沒資格批吳敦義

2019-02-20 09:12

吳敦義：總統提名有「4最」 不排除徵召韓國瑜

2019-02-20 10:19

和平協議燙手！ 8年前「馬吳配」曾重挫選票 吳敦義為何敢重提

2019-02-20 08:00

韓國瑜遭酸土包子 漁販：等於罵農漁民是土包子

2019-02-20 10:32

酸韓國瑜喝醉土包子 李正皓：黃重諺才是老大旁小癟三

2019-02-20 00:25

退將與國民黨智庫座談 軍中這個狀況讓他們看不下去

2019-02-20 04:08

韓國瑜累了？ 挺綠醫勸來日方長不用這麼拚

2019-02-19 19:32

韓國瑜直播酒吧沒告知老闆怒了？網友：沒提到這家店名

2019-02-19 15:13

影／獨派團體：特赦陳水扁 民進黨明年勝負關鍵

2019-02-19 15:23

影／馬吳卸任滿三年能否赴陸？ 陳明通激動回覆

2019-02-19 16:28

從王世堅「贈踢不爛錶」給韓國瑜看出送禮眉角　4個原因告訴你為什麼是「錶」？

2019-02-19 15:44

核廢料要放哪？Kolas嗆李敏：先來蘭嶼long stay30年

2019-02-19 15:15

柯韓會再破局 北高籃球賽不辦了

2019-02-19 14:58

蔡英文表態2020競選連任 「我已準備好 有信心勝選」

2019-02-20 00:21

影／為年改抱屈 吳敦義：重返執政補發「同額消費券」

2019-02-19 16:21

前瞻風波 韓國瑜：趕快撥錢 為南台灣打拚

2019-02-20 01:00

直言集／罵酒鬼、諷草包 蘇氏衝法難加分

2019-02-20 01:09

黃重諺諷韓國瑜喝醉土包子 蔡英文：話是他說的

2019-02-20 12:41

韓國瑜感冒太累 韓冰：「今天會逼他早點上床睡覺」

2019-02-19 17:26

民進黨加強網軍和直播 陳水扁：恐抓龜走鱉「嘸採工」

2019-02-20 05:19

【重磅快評】韓國瑜、柯文哲元宵吃湯圓想著同件事？

2019-02-19 17:08

官邸宴客輔選不中立？黃偉哲：難道馬英九沒在官邸宴客

2019-02-19 15:39

經濟部重砲轟擊他回敬原子彈 台大醫：誰的誤導嚴重

2019-02-19 23:46

馬紹章：韓國瑜、柯文哲 戳破蔡英文的謊言

2019-02-19 17:31

對台最不友善是中國 蘇貞昌：兩岸和平協議不能簽

2019-02-19 18:56

高市長韓國瑜訪星馬 公開行程出爐

2019-02-19 14:37

未來擁核公投若通過 蘇揆「做不下去」

2019-02-20 00:06

蔡總統對外媒表態選連任 林濁水：出口轉內銷

2019-02-19 18:35

蔡英文抱怨改革影響民調 林濁水：沒跟上多數民意吧？

2019-02-20 09:10

蘇貞昌：公投沒有「以核養綠」這四個字

2019-02-19 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top