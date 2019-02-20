中選會推公投電子連署 立委：綁自然人憑證卡公投？

中選會預告，「全國性公民投票電子連署及查對作業辦法」草案，外界期待的電子連署將從今年6月1日起上路，不過，根據中選會公布的辦法，不論是領銜人或連署人，要登錄電子連署系統進行作業，除了要有身分證統一編號，還必須自備自然人憑證，立委齊質疑，自然人憑證普及率這麼低，到底是要協助公投還是卡住公投？另外，電子連署系統的資安風險是否已通過檢測，政委唐鳳辦公室表示，沒有參與後續計畫，不便表示意見。負責公投法修法的政委羅秉成辦公室則說，會在審議修法版本時，請中選會一併說明外界疑慮。

公投法中明定，中選會應建置電子連署系統，中選會花費250萬元完成電子連署系統的建置，每年還要花250萬元來維護。國民黨立委費鴻泰指出，辦法中提到「電磁紀錄為由本會電子連署系統產製附具連署人國民身分證統一編號之連署人名冊電磁紀錄」，顯見並不是一定要自然人憑證才能連署。且若不計算重複發卡，自然人憑證發卡量至今為656萬3420張，和上次中選會公告公投投票權人共1975萬人相較，自然人憑證的發卡量連一半都不到，為何要選擇自然人憑證作為連署依據？健保卡都可以作為報稅工具，為何電子連署要更為侷限？這是不是限制人民權力？

費鴻泰還說，當初在推動反核食紙本連署的時候，很多民眾對於在紙本留下個資頗有疑慮，他們就曾反應「報稅都可以用網路，為何沒有電子連署系統」？顯示電子連署是備受人民期待的。

親民黨立委陳怡潔指出，目前自然人憑證不如健保卡普及，若中選會要雙重認證為何不考慮健保卡？捨近求遠、捨多就少，感覺就是還是想搞小動作，不願意便民不願意真的讓主權在民。建議中選會不要把附帶條件限定自然人憑證，才不會讓民眾認為中選會還是想要卡公投。