年改假消息多 鄭文燦籲政府加強溝通

2019-02-20 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦說，自己並無否定年改，但希望執行更為細緻穩健。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

桃園市長鄭文燦近來針對年金改革議題，強調年改是失敗的社會溝通、改革布局得不細緻，被解讀是對年改開第一槍，他今天受訪重申，年改訴求目標與基本價值是正確的，自己基於一個國家要改革、更周延的立場提出看法，「沒有反對年改或否定年改」，由於反對年改假消息很多，造成民眾誤解與不必要衝突，希望政府加強溝通。

鄭文燦說，年改是為了年金永續，讓政府付得起、退休領得到，這代領得到、下一代也要領得到，他認為，年改所訴求的目標、基本的價值是正確的，自己當然也希望年改能夠走得穩健，能夠走得細緻，但推行過程誤會與許多不必要衝突多，他認為在這個部分要加強溝通。

有媒體說鄭文燦是開年改第一槍，鄭表示，少數媒體報導，基本上沒有反應他當時發言的主要訴求，他訴求希望對警察權益要特別照顧，尤其近來討論警察人力增補，在兩年當中培訓了5千多位，增加警力是好事，警察是分發制，不是遴選制，不會產生流浪警察。桃市府增加大概722位警察，會按時程到任，至於經費問題，除編預算外，也會尋求中央部分支持。

面對蔡英文尋求連任，鄭文燦表示，蔡掌握國家發展的大政方針，像兩岸、國防、外交，但一般民眾也非常在乎像經濟、民生、社會福利這些議題。他認為，總統要花更多的時間，來跟民眾接觸，這應該是好事，「只要跟人民的接觸越多就會越瞭解，也會越被民眾接受」，檢討起來的話，應該是要做為國民當中的總統，讓總統的方向、主張能夠讓更多人知道。