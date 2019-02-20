民調敗給韓國瑜與柯文哲 蔡英文：民調死的人心是活的

2019-02-20 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文日前接受ＣＮＮ專訪時表態，明確表態將競選連任，蔡總統今天在總統府進行迴廊談話時表示，「民調是死的 ，人心是活的，我們從來不缺被人打壓，要以強烈的意志力克服種種難關」，她相信終會克服這些難關。蔡總統以「民調是死的」強勢回應目前民調落後的劣勢。

蔡總統表示，接受外媒專訪最重要目的，是將台灣的聲音讓世界聽到。做為一個總統，除了保衛國家之外，也要防止台灣被孤立，必須要把台灣人的聲音傳達給國際社會，把台灣推向國際。她也要讓世界知道，「台灣要的不是一國兩制，台灣要的是獨立生存、經濟繁榮、安全及民主」。

蔡總統說，讓世世代代的台灣人都擁有自由意志的選擇，「這也是我決心連任的目的」。

對於總統選舉民調落後，蔡總統表示，2008年她做民進黨主席時，很多人說民進黨恐怕20年內都站不起來，2016年她當總統時，很多人恐怕經濟成長率「保一」很困難，「但我們都一關一關克服」。