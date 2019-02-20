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同婚專法最後一哩路 蘇貞昌今晚坐鎮定案名稱、內容

2019-02-20 12:08聯合報 記者賴于榛╱即時報導

因應反同公投結果，行政院20日晚間7時30分將討論同婚專法，預計送21日行政院會通過。據了解，此案將院長由蘇貞昌親自坐鎮，與會人員包括副院長陳其邁、政委陳美伶以及民進黨所有委員，將以「報告形式」向黨團成員說明政院版法案內容，並討論法案名稱與關鍵條文。

去年底公投第12案「你是同意以民法婚姻以外的形式保障同性別二人經營永久共同生活的權益」過關，行政院依照「公投法」的規定，得在3個月內，也就是2月底前提出政院版本的同婚專法送立法院審議。

同婚專法事涉重大，正反雙方意見兩極，法務部研擬過程極其低調，連專法名稱和婚姻權、伴侶權的規定上都沒有定案。行政院發言人Kolas Yotaka受訪時則表示，政院三長以及陳美伶與法務部長蔡清祥等晚間7時30分，將以「報告形式」向黨團成員說明政院版法案內容，並討論法案名稱與關鍵條文。

Kolas強調，政府尊重公投結果，會負責任提出草案，只是此案還在討論當中，預計晚間開會討論，好在期限內送院會通過再轉送立法院審議，若是委員意見適合也會納入條文當中。

黨內人士則指出，此案是重中之重，過去也沒有這樣的案子，整體氣氛的確比較沉重，但該面對還是要面對，無論如何都是一個No easy choice，只能很坦誠面對所有人民，請爭議雙方大家不要互貼標籤，珍惜目前成果，若有任何做不到的地方，建議可以放眼未來。

行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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行政院公投同婚
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