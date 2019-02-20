韓國瑜總統民調勝柯Ｐ 王世堅：沒罵韓，與我無關

2019-02-20 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



2020總統大選提前開打，根據《蘋果日報》最新民調，在台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜兩人參選的前提下，韓國瑜不僅技壓群雄，甚至還贏過柯文哲，但如果韓國瑜不參選，則是由柯文哲的支持度拿下第一，遠勝過總統蔡英文、國民黨前新北市長朱立倫。

對於韓國瑜民調領先，甚至贏過柯文哲，台北市議員王世堅顯得相當訝異，直說「我已經有一陣子沒有罵韓國瑜了」，這件事情和我無關」，而且最近都對韓國瑜讚譽有加。

王世堅說，如果韓國瑜民調真的領先，那他要注意了，會暗中扯韓國在後腿的，應該是國民黨裡的四個太陽，國民黨的宮廷內鬥很厲害，他自己要注意。至於民進黨不會也不懂得「拉韓打柯」，因為這反而會弄巧成拙，太權謀了。

民進黨市議員高嘉瑜也認為，韓流風潮從去年到現在，確實讓人覺得不可思議，不管對藍綠，還是柯文哲都造成很大威脅，不過如今最怕韓流的應該是國民黨目前檯面上想選總統的人，民進黨就是穩紮穩打，做好執政工作。

對於柯、韓都是網紅式政治人物，高嘉瑜說，每個人都有自己特色，柯韓都是網紅，那我們就不要依樣，因為如果大家都是網紅，那就選最紅的就好了，我們就是做好腳踏實地、樸實、踏實、老實的蔡英文就好了。