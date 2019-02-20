大華府「韓友會」 拱韓國瑜選總統

2019-02-20 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國「大華府韓國瑜之友會」召集人、作家瓊瑤胞妹陳錦春19日表示，若高雄市市長韓國瑜決定選總統，一定是他們最支持的人，國民黨其他幾位「打麻將的人」，實在是跟韓國瑜沒得比。

陳錦春並為韓國瑜創作一副對聯，上聯是「為國為民不為己」，下聯為「敢做敢當有正氣」，橫批是「力挺國瑜」。

華府「韓友會」19日在馬里蘭州舉行記者會，由召集人陳錦春、總幹事陳壯飛主講，顧問團與出席的社團代表合照時，大家吶喊「韓國瑜選總統、韓國瑜選總統」，幾位社團代表之後還合唱「夜襲」。

陳錦春在記者會表示，在九合一選後，自己已成為一個不折不扣的「韓粉」；假如韓國瑜突然宣布選總統，她一定會支持，至於是否要說服韓國瑜選總統，她認為以韓國瑜的政治智慧，能為自己做出一個正確的決定。

陳錦春直說，「其他國民黨那幾個打麻將的人，實在跟他（韓國瑜）沒得比。在支持度上跟他沒得比，在其他我講的四點（條件）上，也跟他沒得比。我的對聯只適用在他身上，別人不夠資格。」

陳錦春提出四個條件，包括愛國、愛人民、具高度的道德水準、有能力與魄力；陳錦春說，就這麼簡單的條件，卻很難找到一個政治人物可以滿足這四項。

僑務委員李治瑞在記者會致詞表示，韓國瑜還沒說要競選總統，可是「韓友會」已經出來了，過去都是誰選總統才有個支援會，但韓國瑜還沒宣布選總統，先有「韓友會」，就可以知道民心。

「韓友會」目前有三項計畫，包括組團去波士頓聽韓國瑜演講，邀請韓國瑜赴華府，以及若韓到華府，要為他舉行盛大的歡迎會；「韓友會」幹事謝啟宇表示，若舉行盛大的歡迎會，他計畫以「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」的形式舉辦。