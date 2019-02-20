談農地工廠 蘇貞昌：就地輔導長期群聚無汙染工廠

2019-02-20 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為了全力拚經濟，行政院長蘇貞昌20日在臉書指出，拚經濟和維護環境一樣重要，因此決定未來農地不得新設工廠，但採取臨時登記的七千多家工廠，明年到期後可以繼續經營，並優先輔導，且長期群聚無汙染的工廠就地輔導，不需要另尋土地遷廠。

蘇貞昌19日在立法院備詢時宣示，第一，不會再浪費1萬4千多公頃的浪費農地去安置工廠，第二，已經配合政府採取臨時登記的工廠，將最優先輔導合法，第三，長期群聚，沒有汙染、沒有公安疑慮的工廠也將就地輔導合法，「為台灣拚經濟的工廠老闆不用擔心被拆。」

除了在立院表態，蘇貞昌20日選擇在臉書強調，中小企業是台灣經濟的骨幹，很多也是台灣的隱形冠軍，但全台灣有超過七千家臨時登記的小工廠，加上數萬家中小型工廠，因為土地問題無法取得登記證。明年就是臨時工廠登記失效的期限，這讓業者與員工都十分煩惱。