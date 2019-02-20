簽兩岸和平協議主張遭曲解 吳敦義：民進黨一定故意的

2019-02-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義上周受訪拋出，若國民黨重返執政，經一段兩岸折衝後，政府有權與對岸簽兩岸和平協議，一番話卻被民進黨解讀是要推動黨對黨協商，甚至要修法從嚴管制。吳今受訪表示，民進黨「一定是故意的」混淆視聽，他不會做違法的事情。

吳敦義更強調，簽兩岸和平協議「當然不是」簽投降協議，民進黨刻意汙名化。無也提到國民黨前主席洪秀柱、立委王金平也有類似主張，「這是好事怎樣要隨便改變」。

吳敦義說，不管簽什麼協議都要依據《兩岸人民關係條例》，將來國民黨重返執政，在維護確保中華民國主權獨立完整與尊嚴情況下，為維持兩岸和平穩定發展，希望能與對岸洽簽兩岸和平協議，也一定要依照《兩岸人民關係條例》。

吳敦義強調，他不可能違法，《兩岸人民關係條例》規定，只有政府委託機構才能與大陸洽簽協議；要與對岸簽和平協議，也要是在確保中華民國主權完整，兩岸和平穩定發展條件下。

對於民進黨政府擬推《兩岸人民關係條例》修法，明定兩岸未來進行政治協議前，內容須經公投程序，加重管制程序。吳敦義說，他現在講不同意也沒用，民進黨現在在立院多數，也由民進黨執政。

只不過若民進黨現在完成《兩岸人民關係條例》修法，國民黨重返執政後是否將法令修回？吳敦義說，現在還沒有重返執政，若民進黨政府修法能獲廣大民眾認同，就不一定要再修，簽以前有民意表達支持，簽以後通過一個公投，或許更是全民意的表現。