中選會太難扛？ 主委還在找 公投法修法躺政院

2019-02-20 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



2020大選在即，中選會主委仍懸缺，行政院發言人Kolas Yotaka 20日指出，人事2月底、3月初就會定案，因為是將承擔總統、立委大選與公投等重大工作，目前「還在找適合的人」；至於攸關公投是否脫鉤大選的公投法修法，據了解，行政院最快2月底先召開首次會議，有望趕在3月底送立院討論。

中選會1月底將公投法修正草案送進行政院，各界關注公投的「準備期」是否從現行的1個月，拉長至3個月以上，以及會否給出脫鉤空間，讓未來公投案成案後有全國性選舉，從「應」合併舉行改為「得」合併舉行。

只是公投法修法除了政院審議期，還有立法院要闖關一、二、三讀，若是過晚推出，恐來不及適用2020大選。政委羅秉成辦公室則指出，案子剛報院，相關程序還沒開始，第一次會議預計2月底、3月初召開，將邀集中選會、內政部等相關部會研商，若是中選會有邀請學者列席，政院也會找持相反意見的學者衡平討論，當然也希望儘快送出，但得看會議討論過程是否順利。

政院人士則指出，有心要推公投法其實不難，因為根據慣例，2次會議加上文書時間，理論上，公投法修法有望趕在3月底送立法院討論，剩下的就是行政、立法溝通的問題，但相信朝野都希望儘速通過，避免去年11月24日的狀況重演。