請賴神「一打三」？余天：不然新聞都是韓國瑜

2019-02-20 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨三重立委補選參選人余天，23日上午將請「賴神」、行政院前院長賴清德陪同掃街，同一天下午，國民黨參選人鄭世維將邀請高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體，媒體今問余天，是否刻意請賴神來比拚，余天說，之前就在協調，但也坦言若不請幫手來「當天新聞都是他們的」。

余天昨天宣布23日上午請賴清德陪他掃街，被認為是要力抗對手請來韓侯盧合體，且國民黨台南市立委參選人謝龍介在請韓侯盧站台後，聲勢後來居上，媒體今問余天是否擔心立委補選中最穩定的三重也被逆轉，余天坦言，他雖有信心，但還是一定會擔心，也認為自己不是很穩，還要再努力。

余天表示，票還沒投出來，現在講誰領先都還早，最主要就是讓所有鄉親認同他，把票投出來，等票開出來才有用，現在民調或評估覺得都不太準，之前他認為對手找大咖，但對他來說三重鄉親就是最大咖，且家人團結一致就好，妻子李亞萍也透過民進黨婦展會系統積極助選，不過現在覺得不太夠，他也要找民進黨內比較紅的人來助陣。