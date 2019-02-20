選總統民調高 韓國瑜笑：應先民調哪位問鼎者身體最差

2019-02-20 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市長韓國瑜行程滿檔，身體累壞了，接連取消3天的廟宇參拜發紅包行程，今天是廟宇發紅包參拜行程最後一天，韓國瑜今上午 10點半抵達林園區廣應廟參拜發紅包，民眾要他「保重身體」。對於選總統的民調支持度最高，韓國瑜則說，應該先民調一下，哪一位問鼎總統大位的身體最差，先做個民調。媒體仍不斷追問，支持當總統民調很高，韓國瑜則回「身體越來越差，哈哈哈」。

高市長韓國瑜今現身林園廣應廟參拜發紅包，韓國瑜聲音沙啞的說，「真抱歉，我在沒有什麼聲音，很感謝大家。今天是發紅包最後一天，選在林園，我的戶籍也在林園，意義重大。」

韓國瑜說，跟大家報告，最近林園的知名度越來越高，過年這幾天，幾百萬人都來高雄，要來拜託大家，千萬不要漏氣，東西賣出去，對外面觀光客，服務態度要熱情、客氣，因為好不簡單幾百萬人來高雄，拜託林園鄉親市長戶籍在林園，拜託大家不要漏氣。

韓國瑜說，2019年的高雄，全世界都在看高雄，「我們一定要好好做，2019年一定是發大財，一定會大豐收，我們團結起來，讓林園、高雄更好。」由於韓國瑜聲音真的沙啞，韓國瑜在致詞結尾時說，韓沙啞的喊「高雄」，民眾高喊「發大財」。

韓冰昨說要勸爸爸韓國瑜早點上床睡覺，韓國瑜說，有比較早一點，回去都有習慣，看書、了解國際大事，這是生活習慣。