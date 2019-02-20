吳敦義拋用消費券補被砍年金？ 李來希：是要對幹嗎

2019-02-20 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義昨天拋出議題，表示軍公教年改被砍的部分用消費券補足，圖為吳敦義到指南宮參拜。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨天提議發放消費券補償退休軍公教退休金被砍，全國公務人員協會理事長李來希今天表示，這是哪門子的主張，退休公務員爭的是制度的穩定和永續，結果吳敦義在談補償，「是要對幹嗎？」

吳敦義針對總統初選每日一議題，拋出美式初選、全黨員投票、總統候選人接黨魁到黨員投票和民調各半等主張，他昨天再指出，針對年改被砍掉的部分，政府可以用發行「消費券」方式補發，值得蔡政府思考。

李來希今天一連在臉書上發文，也在軍公教網路之聲直播電台節目中指出，他聽到這個消息時眼珠都要掉出來，退休金換消費券是哪門子的主張？「我們在推縮衣節食，你在搞消費？是要對幹嗎？」退休軍公教爭的是制度的穩定與永續，爭的是法治基礎，吳敦義在談補償，「在談什麼？」

李來希說，用軍公教的老本換消費券，國民旅遊卡的教訓還不夠嗎？國民旅遊卡1萬6千元的補助，是用公務人員的不休假工資換來的，結果卻被演繹成獨厚公務人員，害公務員跳到黃河都洗不清，即便停止了還是不停受到詬病，他保證短少的退休金換成了消費券，不出了兩個月，一定會引來大眾眼紅，「一旦紅眼症發作，軍公教人員又要面臨新一波的羞辱」。

李來希說，拜託吳敦義提點子之前先問問大家的需求，軍公教退休人員缺的是老年經濟生活的安全與尊嚴，不是促進消費的鬼點子，也不是幾張消費券，「軍公教這波改革退休金被減了三到五成，哪還有能力再消費？乾脆發糧票算了」。