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影／選總統「要健康」？ 吳：「所有競選條件的健康」

2019-02-20 10:47聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午接受電台主持人周玉蔻的專訪，針對蔡詩萍在臉書評論吳敦義「機關算盡」，吳敦義不願評論，此外，吳敦義也對未來黨內提名的總統參選人提到「要健康」的條件，由於韓國瑜近日身體微恙，吳敦義也立即澄清，所謂「要健康」是指要有「健康的競選條件」，而不是身體的「健康」。

周玉蔻在訪談過程中咄咄逼人，不時提出問題讓吳敦義陷入兩難，從「黨內初選」到「4個太陽」，從「個人品格」到「身體健康」，幾乎無所不問，問到差點讓吳敦義招架不住，所幸，吳敦義的口風相當緊，最後都以一笑置之「不予評論」來回應，才化解尷尬氣氛。

針對作家蔡詩萍在臉書寫給吳敦義的公開信，建議吳敦義要證明自己可以當一位被相信的黨主席，否則就是「機關算盡」， 吳敦義說，蔡詩萍是自由的媒體人，他有權利評論，他不願意跟蔡詩萍針鋒相對；周玉蔻除了提到蔡詩萍，也提到孫大千日前提出「腦子有問題」相關內容來問吳敦義，周玉蔻甚至明白指出吳的腦子是否有問題，問到吳敦義有點動怒，直接反嗆周玉蔻故意亂講話。

最後，吳敦義在訪談中提到國民黨未來推出的總統參選人要有4大要件，包括最強、最不會被攻擊、最沒有意外狀況、最有勝選機會，不過，吳敦義還補上「最健康」的情形，周玉蔻馬上聯想到昨天一直咳嗽的韓國瑜，問吳敦義是不是意有所指韓國瑜因為身體不夠健康所以不能參選？

吳敦義趕忙解釋說，他所謂的「健康」是指「所有的競選條件最健康」，而不是「身體的健康」，吳敦義說完立即調侃周玉蔻的聯想力超越政黨，有如天馬行空。

吳敦義上午接受電台主持人周玉蔻的專訪，周玉蔻在訪談過程中咄咄逼人，不時提出問題讓...
吳敦義上午接受電台主持人周玉蔻的專訪，周玉蔻在訪談過程中咄咄逼人，不時提出問題讓吳敦義陷入兩難，問到差點讓吳敦義招架不住，所幸，吳敦義的口風相當緊，最後都以一笑置之「不予評論」來回應。記者杜建重／攝影
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吳敦義(右)上午接受周玉蔻(左)的專訪，吳敦義提到國民黨未來推出的總統參選人要有...
吳敦義(右)上午接受周玉蔻(左)的專訪，吳敦義提到國民黨未來推出的總統參選人要有4大要件，包括「最健康」，周玉蔻馬上聯想到一直咳嗽的韓國瑜，吳敦義趕忙解釋說，他所謂的「健康」是指「所有的競選條件最健康」，而不是「身體的健康」。記者杜建重／攝影
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國民黨主席吳敦義上午接受電台主持人周玉蔻的專訪，針對蔡詩萍在臉書評論吳敦義「機關...
國民黨主席吳敦義上午接受電台主持人周玉蔻的專訪，針對蔡詩萍在臉書評論吳敦義「機關算盡」，吳敦義不願評論。記者杜建重／攝影
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吳敦義周玉蔻韓國瑜
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