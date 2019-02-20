【重磅快評】蛋盡援絕蔡政府沒看到？

2019-02-20 09:48 聯合報 主筆室



去年民生三大亂：3月搶購衛生紙「安屎之亂」、5月電信業者綁約搶地盤「499之亂」，8月麥當勞買一送一「大麥克之亂」；搶購大軍不僅震懾國人，趕緊加入，怕慢了就斷貨了；也讓國際嘆為觀止，認為這是不可思議的台灣奇蹟。

進入豬年，民生的「雞蛋之亂」早就蓄勢待發，尤其元宵連3天休市，物資供應必然面臨波動，讓缺貨甚久、價格飆到天高的雞蛋更巨幅影響國人最普羅的蛋白供應。很糟糕，管雞蛋產銷的農委會至今還鐵齒說不缺蛋，價格也算穩定。

價格穩定嗎？難道這些官員不上市場？去年初芬普尼毒蛋事件後蛋價跌至谷底，入夏後逐漸回升到白蛋零售1斤26、27元，有頗長的穩定局面；今年蛋價呢？白蛋50、紅蛋超過60元1斤，貴到家庭主婦買不下手。

更糟糕的是有錢也買不到。零售攤子量少沒蛋不意外，但中盤商不到中午也蛋盡援絕，想買蛋，明日請早。市場缺貨小民感受深刻，遺憾的是農政官員始終粉飾太平。去年第4季市場即已惡化缺蛋，官員說「100萬新蛋雞大軍投入後2月蛋價應即回跌」，結果2月還是天價；據說元宵後「以價制量」每斤要再漲3元。

謊言壓不住真相，農政官員宣稱月底將自美國、日本進口140萬顆蛋，「6月蛋價一定回穩」。農政官員終於姿態放低，但謊話說多了，民眾還相信嗎？國人喜歡吃常溫蛋，常態上不管上午或下午採蛋，檢驗、運銷送到市場不會超過一天。美、日產蛋採空運嗎？當然不可能；海運蛋光航程最快也要1、2周，再加上雞場採購、洗選、檢驗、運銷、報關，到台灣消費者餐桌上恐已是陳年老蛋。

之所以造成雞蛋市場嚴重短缺，去年春天馬立克病毒侵襲、夏天823水災是主因，造成約500萬蛋雞死亡，但農政官員始終只推稱是823水災，因為天災不追究官員責任；馬立克病毒牽涉到防疫缺失，自然少說為妙。獸醫界普遍懷疑至今雞蛋嚴重產銷失衡是馬立克病毒作祟。

如果進口雞蛋是短期權宜，國人應能節制口腹之慾配合；但若未針對國內雞蛋供應失衡用心投藥，讓進口蛋成為常態，恐怕國人無法接受。