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雙北論壇23日深澳舉辦 柯侯會首談交通合作

2019-02-20 07:26聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜與台北市長柯文哲本周六於深澳舉辦「雙北論壇」，也是兩人上任後首度共同公開露面的「柯侯會」，雙方將會針對交通等議題進行討論，並在八斗子車站共騎深澳鐵道自行車。

侯友宜昨出席活動指出，新北市跟台北市共榮共生，是一個大台北生活圈的中心點，從以前到現在就有雙北共同合作的平台，先前與柯市長彼此有一些想法，也都有過溝通。

雙北論壇正式名稱為「雙北合作會議」，今年輪到新北市負責主辦，侯友宜出，雙北在交通、安全、科技、環保跟軌道建設，都要有共同合作的議題，彼此的資源要互相來共享，大家創造更多的有感政績。

侯友宜說，透過彼此的合作，讓市民知道市府都在為市政努力，這才是「兩市之福」，所以新北、台北在一起，彼此之間一起合作、一起努力，大家逗陣拚，拚雙北能夠越來越好。

除了柯侯會以外，侯友宜先前也與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦會面，日前平溪天燈節林右昌、鄭文燦、宜蘭縣政府代表也與侯友宜共同施放天燈，企圖打造北北基桃宜5縣市合作模式。

侯友宜說，他擔任新北市長角色，新北位於大台北的中心，北上有宜蘭、基隆以及台北市，南下有桃園，新北要好、別人就要好，讓別人有機會，新北才有機會。

「柯侯會」將在周六登場，新北市長侯友宜說，雙北在交通、安全、科技、環保跟軌道建設...
「柯侯會」將在周六登場，新北市長侯友宜說，雙北在交通、安全、科技、環保跟軌道建設，都要有共同合作的議題，彼此的資源要互相來共享，大家創造更多的有感政績。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，預計在周六（23日）於新北市瑞芳深澳舉辦「雙北論...
新北市長侯友宜與台北市長柯文哲，預計在周六（23日）於新北市瑞芳深澳舉辦「雙北論壇」，也是兩人上任後首度共同公開露面的「柯侯會」，雙方也會在八斗子車站共騎深澳鐵道自行車。圖／新北市府提供
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「柯侯會」將在周六登場，新北市長侯友宜說，雙北在交通、安全、科技、環保跟軌道建設...
「柯侯會」將在周六登場，新北市長侯友宜說，雙北在交通、安全、科技、環保跟軌道建設，都要有共同合作的議題，彼此的資源要互相來共享，大家創造更多的有感政績。記者王敏旭／攝影
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侯友宜鄭文燦
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