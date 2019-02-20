民進黨加強網軍和直播 扁：恐抓龜走鱉「嘸採工」

2019-02-20 05:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁今天在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中為民進黨明年的總統大選選情憂心，認為總統蔡英文一定是民進黨總統選舉黨內初選唯一候選人，她將打場尋求逆轉勝的選戰，但如果民進黨檢討去年敗選的原因是中國大陸網軍來亂和未開直播，隔空抓藥可能抓錯藥，要是只加強直播和網軍而「抓龜走鱉」，就「嘸採工（徒然、白費力氣之意）」。

陳水扁表示，蔡總統雖然因2018年地方選舉敗選辭去兼任的民進黨主席，嘴上雖不說，但這不表示她放棄2020年競選連任，她「絕對會選」，所以在民進黨主席改選、內閣重組之後，那個過程，大家已經很清楚，今年3、4月間民進黨的總統選舉初選，一定無人出來挑戰蔡總統，蔡總統將是民進黨內總統初選唯一的候選人，即使有人挑戰，也不會是重量級的，構不上威脅，所以蔡總統100%民進黨總統候選人，可以掛保證。

扁說，比較遺憾的是蔡總統要競選連任，竟然不是向2300多萬台灣人民公開宣布，不是在國內透過媒體、記者會或任何方式向「總統的頭家」宣布，竟然是透過國際媒體美國CNN 的獨家專訪公開消息，蔡總統也說有信心、有能力可以連任成功；「總統的頭家」在國內，結果沒有對全國人民宣布，是透過國際媒體，他覺得較奇怪。

扁表示，蔡總統有這樣的企圖心、責任感決心和信心，值得稱讚；雖然民調顯示蔡的支持度目前不是很理想，甚至各行各業憂心明年蔡總統是不是能連任成功，或者成為「蔡一屆」。

扁以他兩次參選總統之初的民調都不及藍營候選人，最後都能當選為例，認為阿扁能 蔡英文也能；只要能改變，做一個不一樣的總統，

真正謙虛面對去年的敗選，找出失敗的原因，好好檢討改進，應可挽回民心。

但扁看蔡接受CNN的專訪談去年的敗選是她疏忽和選民的溝通互動，認為改革所做都是對的，只是人民無法感受改革的成果等說法，認為這種說法很讓人擔心。