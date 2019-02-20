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證實3月1日將會柯P！陳水扁：為一本書 無關總統選舉

2019-02-20 05:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今（20）日在臉書放上最新的「阿扁踹共」，證實台北市柯文哲228要從台北騎腳踏車到高雄，3月1日要和他見面，他要和柯文哲談台北市文獻館為他做的口述歷史和回憶錄一書的出版事 宜，與總統大選沒有關係。

陳水扁說，柯文哲3月1日要和他見面，確有此事，但不知道柯是不是要和高雄市長韓國瑜見面。

他表示，上一次和柯見面是2018年正月， 柯與太太到高雄看他， 也說了很多事，他才知道總統蔡英文有邀柯夫婦去總統官邸談2018年年要合作之事，他後來在「新勇哥物語」有寫過，這是那時知道的；這次，2月12日，柯的幕僚用簡訊請示，柯228騎腳踏車到高雄，3月1日是不是方便探訪他？說是2月11日就簡訊，但他沒有看到，他思考一下，答應見面。

陳水扁說之所以會答應，是為了台北立文獻館為他做的口述歷史、回憶錄要出版之事，這本書已經在2016年12月20日通過巷審查報告，應早就要出版，但已經過2年了，這本書大家還是看不到，買不到。

他說，這本書對他而言很重要，這是他卸任總統之後的第一本口述歷史、回憶錄，雖然不是很大本，但很完整；書2016年完成，但是因種種因素，一直無法正式出版，他也很急，有些問題，原則性的問題要如何合作、出版，他很重視，柯好幾次也很關心；為了這本口述歷史回憶錄出版的事，他也要找柯商量，柯有意思要來找他，這樣正好，所以就約定時間，也希望透過一整年沒有見面，大家歡喜來關心這本口述歷史和回憶錄要如何出版的事，。

陳水扁強調，和柯見面的事就是這樣簡單、單純，與總統選舉沒有關係。

前總統陳水扁證實台北市長柯文哲3月1日要到和他見面，他要和柯談的台北市文獻館為他...
前總統陳水扁證實台北市長柯文哲3月1日要到和他見面，他要和柯談的台北市文獻館為他做的口述歷史、回憶錄一書的出版事 宜，與總統大選沒有關係。圖／翻攝臉書YonGe Chen
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陳水扁柯文哲北市
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