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蔡英文「因艱難改革敗選」藍諷：執迷不悟的敗家女

2019-02-19 22:05聯合報 記者鄭媁╱即時報導

蔡英文總統在總統專機上接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時宣布，她將參與2020年總統大選尋求連任。國民黨文傳會副主委黃子哲晚間在臉書以「執迷不悟的敗家女」為題發文質疑，蔡總統選擇一個重量級的美國媒體來表態，挾洋托大自己的意味相當濃厚。其實小英想連任並不怎麼令人感到意外，但對於執政為何狂失民心，蔡英文則表現得毫無反省之意，甚至是劃錯重點，牽拖鬼扯，就很令人拳硬。

黃子哲指出，在該專訪中，蔡英文說她第一個任期的遺憾是，頭兩年花太少時間與選民對話。原因則是，花太多時間處理政務和訪問友邦，讓很多人覺得與他們有點脫節。他抨擊，蔡英文是在講醉話嗎？自己過去曾信誓旦旦的說執政後是最會溝通的政府，怎麼上任前兩年，卻又懶得花時間與民眾對話？

黃子哲表示，小英說她是花太多時間處理政務和訪問友邦。這更是離譜，一來是兩者根本不衝突外。再者，如果蔡英文真的花了這麼多時間，還把內政搞到一蹋糊塗，對外還丟了5個邦交國；「再多點時間給她，可能連中華民國也很快被她處理掉了。」

黃子哲表示，蔡英文真正的問題是，根本不願意謙卑與人民溝通對話，許多政策一意孤行，不論是一例一休、年金改革、轉型正義、前瞻計畫、能源政策等.....，民進黨政府倚仗行政與立法大權在握，便「靠勢」的瞎搞硬幹到底，最後當然導致被民意反噬。

他也說，蔡英文執迷不悟的還有她認為，兩岸關係並不是民進黨去年地方選舉敗選的關鍵，民進黨大敗是因為她上台後推動的艱難改革。事實上，蔡英文拒絕承認92共識，兩岸關係急凍，官方的交流互動幾乎停擺。民眾對蔡政府的兩岸施政之表現，滿意度一直在3成左右低檔徘徊。而陸客減少，使得觀光外匯比過去一年短少8百多億，絕對也是人民討厭民進黨的主因之一。

黃子哲諷刺，敗家女愛喝紅酒，眾所皆知。但就算沒喝，也照樣能胡言亂語，儼然成為「喝醉的敗家女」，這點就比「禿子」強很多。

蔡英文黃子哲民進黨
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