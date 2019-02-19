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反同團體元宵繞行政院 政院:遵公投提專法

2019-02-19 20:24聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院預計在周四將「同性專法」送入立法院，反同團體今晚號召民眾手提燈籠繞行行政院，象徵「用愛環繞行政院，用光點亮蘇貞昌」，盼望行政院長蘇貞昌能順應民意，落實去年愛家三公投的結果。對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院將依公投法，遵守公投結果，並依循大法官釋憲精神於期限內提出專法。

反同團體表示，針對政府以「婚姻」定義同志關係，罔顧去年七百多萬公投民意，強推「同婚專法」草案。北北基大聲公家長行動聯盟、媽媽盟、全國家長聯誼會、基隆市美滿家庭關懷協會、汐止全人關懷發展協會等團體昨號召千名民眾表達反對意見。並在元宵節晚上，手提燈籠繞行行政院。現場約有兩百至三百人。

反同團體提出三大訴求，包括呼籲立法院盡速立法限訂民法婚姻限定一男一女、教育部勿魚目混珠，仍在國中小推行同志教育，以及呼籲行政院勿罔顧民意，強推同婚。現場也發送傳單，強調他們希望訂定「同性共同生活法」，且要求專法不要偷渡民法婚姻規定。

針對行政院即將在周四將同性專法送入立院，反同團體表示，若行政院所提出的版本為同婚專法，或具等同婚姻權益的同性伴侶法，這種換湯不換藥的作法，是民意所無法接受的。呼籲行政院落實公投結果，不要罔顧民意，強推同婚，影響二Ｏ二Ｏ年總統與立委選舉。

現場則有挺同民眾手持彩虹旗向反同民眾喊話，強調「婚姻平權、守護釋憲」。而法務部所擬專法周四便要送入行政院院會，Kolas坦言，目前究竟決定是「同性婚姻法」，還是「同性共同生活法」，在名稱上都還沒決定，非常棘手，將於明日下午之後開會討論，到時也邀請民進黨立委出席。

行政院婚姻平權公投
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