嘉義特教學校學生遭虐案 監委提案糾正

2019-02-19 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



國立嘉義特殊教育學校發生老師虐待學生事件，造成學生身心嚴重受創，監察委員王幼玲、高涌誠今提案糾正，並要求教育部對不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。

嘉義特殊教育學校一名魏姓學生，被老師餵食辣椒，遭熱熔膠條打手心，被迫頭戴紙尿布，站著罰寫課業，未寫完不准吃飯，故意調快跑步機速度，到魏生家中拿走他心愛的玩偶，作為班級同學集點兌換的獎品，被要求剪破皮卡丘布偶製成鉛筆袋給同學等，而校方卻以雙方各陳其詞而結束調查。

監察院立案調查後發現，嘉義特教學校無法善盡學校治理，衍生教師以殘暴方式施以違法管教的體罰事件，危害學生身體健康與人格尊嚴，損及其學習權益，有悖聯合國兒童權利公約及身心障礙者權利公約相關內容規定。監察院教育及文化委員會日前通過監察委員王幼玲、高涌誠所提嘉義特教學校之糾正案，並要求教育部對於不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。

監察委員王幼玲、高涌誠指出，經過人本教育基金會的舉發，經監察院調查及參酌嘉義特教學校及教育部國教署的調查結果發現，魏生陳訴確有其事，林姓老師所稱餵食魏生辣椒，係為一對一教學，教導魏生味覺的甜與辣，為教學課程內容的說詞，係屬避重就輕卸飾之詞。

林姓老師在接受監察院調查時，辯稱魏生資質不錯，但是家長未給予要求，因此怠於學習，所以尿布戴頭上及延遲午餐，皆為提醒專心及補寫作業之積極性督促手段。至於魏生的行為問題，使用激烈的方式，如寫悔過書、用熱熔膠條打手心、命其吃辣椒，甚至剝奪其喜好的皮卡丘玩偶，給同學當增強物等制約行為，確實有減少魏生的問題行為。

王幼玲、高涌誠表示，特殊教育的目的，不是增強學生課業能力，而是要身心障礙者學習生活和社會發展的技能，更重要的是要發展他們的尊嚴、自信和自我價值。老師以管教為名對魏生施以殘忍、不人道且有辱人格的處罰，造成學生身心嚴重受創，有違師道，且有負民眾託付教育機關的信賴。