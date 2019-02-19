韓國瑜感冒太累 韓冰：「今天會逼他早點上床睡覺」

2019-02-19 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市長韓國瑜行程滿檔，身體也累壞了。昨取消4場發紅包行程，今上午結束彌陀夜宿和視察行程後，突然宣布取消上午市政會議，和下午3場發紅包行程，下午發紅包行程由韓國瑜的女兒韓冰出席，現場仍是擠滿排隊人潮。韓冰說，今天很多人都跟她說，拜託請市長要保重身體，因為要把身體照顧好，才可以好好做市政，好好替高雄市民服務，「我今天一定會轉達，逼他早一點上床睡覺」。

高市新聞局長王淺秋說，韓國瑜體力不支、身體不舒服，今上午讓市長休息，下午另有會議要開；韓國瑜原定今下午3場發紅包行程，在鳳山區天公廟、雙慈亭與鳳山五甲的龍成宮。今天凌晨1點多就有民眾現場排隊，雖然韓國瑜無法現身，不少民眾知道是韓冰出席，仍相當興奮，還有民眾領到紅包後，開心地大喊「終於看到韓冰了！」

民政局長曹桓榮在介紹韓冰時，現場民眾高喊「市長加油！市長加油！市長加油！」。韓冰致詞時說，大家好，不好意思，今天太陽很大，很多人站好幾個小時，很多人為了等市長來發紅包，先代表市長這邊跟大家抱歉。

韓冰說，爸爸前天去兩個縣市立委助選，風比較大，回來後又做調酒直播，昨就有點沒聲音。今天早上發現身體不舒服，「主要是有點失聲，不太能在公開場合說話，可能無法達到他平常說話的水準與魄力」。

媒體問這幾天韓市長幾點睡覺？韓冰說，「他都很晚」，可能剛上任，「他很執著希望可以把每一件事情，每一個人的期望都達到，很多東西他都會答應，只要人家開口，他都願意做，可能沒有考慮到時間分配、體力問題，這是他要再調整」。

感冒從選前到選後有好過？韓冰說，他的感冒有好過。韓冰說，市長要開始保養身體，以前他覺得對自己還蠻有信心的。

行政院長蘇貞昌今上午重砲回擊韓國瑜「半夜酒館開直播，滿嘴胡說」，當天在現場策劃直播的小編王律涵今跟著一起跑廟宇發紅包行程，王律涵說，當天市長沒有酒醉問題，市長當天很清醒。

對於有民眾希望韓國瑜選總統。韓冰說，高雄市長專心把市政做好，講其他東西都是不負責任，「全家人的想法很一致，專心把高雄市政做好，選前很多人支持，這是大家的一份期待」。