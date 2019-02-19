批新潮流引綠營大反彈 柯文哲：團隊有好人壞人

2019-02-19 17:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



台北市長柯文哲和民進黨新潮流怨仇越結越深，他公開指出新潮流是國家的禍害，民進黨高層充滿政治算計。民進黨主席卓榮泰則說，不要一竿子打翻一條船，呼籲大家能拋開算計別人、說別人算計的心態，才能真誠合作。

對此，柯文哲今天受訪時表示，自己沒說卓榮泰，他還算是好人，行政院前院長賴清德也還好。

柯強調，團隊也是有好人、壞人，是好人多多少，壞人多多少的問題，黨內有派、派內有系才是問題。