龍崎掩埋場抗爭8年 蘇貞昌宣布：不再展延

2019-02-19 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



爭議多時的龍崎掩埋場，儘管台南市政府暫定龍崎掩埋場為自然地景，隨著全案開發許可展延期限到3月10日，環團今呼籲行政院長蘇貞昌永久撤銷。蘇貞昌今天下午在立法院答詢時宣布，基於回應地方民意，以及兼度當地的特殊地質和環境保育，該開發案展延許可到期後，將不再展延。

民進黨立委王定宇質詢時追問，不再展延的意思，是否代表終止此案，不用再擔心此案未來可能死灰復燃？蘇揆表示，若台南市政府已審定為自然地景，當然不可能會再蓋掩埋場。