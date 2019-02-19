3月柯韓會又破局？ 柯Ｐ：到時候就知道

2019-02-19 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲預計228參加北市府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，當天將從台北出發，以分段騎乘的方式，騎進高雄，並在高雄過夜。3月1日將和前總統陳水扁會面。

至於眾所關注的「柯韓會」，如今卻傳出高雄市長韓國瑜行程滿檔，當天恐怕會再度宣告破局。對此，柯文哲今受訪時表示，不知道，自己的行程常常是祕書在排的，早上才知道今天行程是什麼，要回去查查看。

至於到底會不會和韓國瑜會面？柯文哲說，有見面就是有，沒見面就是沒有，到時候就知道。

由於柯文哲昨接受政論節目專訪時，提到覺得韓國瑜很辛苦，還要他撐著。對此，柯文哲說，其實這是自己當市長的經驗，過去當市長，特別是選舉過程，誰幫過你，會有一推人情包袱，市政推行上，除非真的是過去一點都沒有淵源，即便是像自己這種素人都有些包袱，韓國瑜的包袱一定比我更重。

柯文哲說，有包袱的狀態下，要這樣很堅定的執政，很辛苦。

對於韓國瑜今天因身體不適取消行程，柯文哲說，沒有看過他的病歷不知道。

此外，對於新北市長侯友宜日前曾邀台北、基隆、桃園、宜蘭等四縣市首長參加新北天燈節，被外界解讀是想當北北基桃宜的領頭羊。

對此，柯文哲說，何必想這麼多，就是辦天燈有個活動，吃吃飯，大家來聯誼，這很常見，為什麼一定要有什麼政治目的，就是純吃飯，輕鬆一點。