親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六都市長拚市政
2020誰來選總統
立委補選第二波
能源政策燃戰火
兩岸交流門檻多
政治
軍事
綜合

3月柯韓會又破局？ 柯Ｐ：到時候就知道

2019-02-19 15:49聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲預計228參加北市府體育局主辦的「一日北高自由車活動」，當天將從台北出發，以分段騎乘的方式，騎進高雄，並在高雄過夜。3月1日將和前總統陳水扁會面。

至於眾所關注的「柯韓會」，如今卻傳出高雄市長韓國瑜行程滿檔，當天恐怕會再度宣告破局。對此，柯文哲今受訪時表示，不知道，自己的行程常常是祕書在排的，早上才知道今天行程是什麼，要回去查查看。

至於到底會不會和韓國瑜會面？柯文哲說，有見面就是有，沒見面就是沒有，到時候就知道。

由於柯文哲昨接受政論節目專訪時，提到覺得韓國瑜很辛苦，還要他撐著。對此，柯文哲說，其實這是自己當市長的經驗，過去當市長，特別是選舉過程，誰幫過你，會有一推人情包袱，市政推行上，除非真的是過去一點都沒有淵源，即便是像自己這種素人都有些包袱，韓國瑜的包袱一定比我更重。

柯文哲說，有包袱的狀態下，要這樣很堅定的執政，很辛苦。

對於韓國瑜今天因身體不適取消行程，柯文哲說，沒有看過他的病歷不知道。

此外，對於新北市長侯友宜日前曾邀台北、基隆、桃園、宜蘭等四縣市首長參加新北天燈節，被外界解讀是想當北北基桃宜的領頭羊。

對此，柯文哲說，何必想這麼多，就是辦天燈有個活動，吃吃飯，大家來聯誼，這很常見，為什麼一定要有什麼政治目的，就是純吃飯，輕鬆一點。

韓國瑜柯文哲
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

官邸宴客輔選不中立？黃偉哲：難道馬英九沒在官邸宴客

2019-02-19 15:39

王世堅自許獸性問政 柯文哲酸：他承認是禽獸，太好了

2019-02-19 15:41

蘇揆內閣滿月聲量揭曉 網紅首長猛開直播比不上一巴掌！

2019-02-19 15:43

影／獨派團體：特赦陳水扁 民進黨明年勝負關鍵

2019-02-19 15:23

自比「獸性問政」 王世堅：柯文哲會看到我野獸的一面

2019-02-19 15:06

總統府發言人暗批韓國瑜土包子 王世堅：這樣不好

2019-02-19 14:45

蘇揆：不會再浪費農地安置工廠

2019-02-19 14:14

民團呼籲 再修公投法

2019-02-19 14:12

影／柯批新潮流是禍害！ 卓榮泰怒：不許汙衊黨員

2019-02-19 14:03

賴神推薦私人景點帥氣逼人 粉絲瘋狂

2019-02-19 13:27

柯文哲批禍害、政治算計 卓榮泰：他願意挺身而出

2019-02-19 13:26

與柯建銘修補裂痕？ 邱顯智：樂意去拜會總召

2019-02-19 13:00

年改對警察不公？ 鄭文燦：是社會溝通不成功

2019-02-19 12:55

台灣看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52

去年公投讓民主倒退 民團呼籲再修法納違憲審查

2019-02-19 12:14

海地暴動 我和海地電網計畫受影響

2019-02-19 12:02

同婚法案周四政院闖關 蘇貞昌：定如期提出

2019-02-19 12:01

美豬美牛開放政策轉彎？ 蘇貞昌：現在沒有這樣準備

2019-02-19 11:50

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

蘇貞昌宣示：不浪費農地安置工廠 臨登廠優先輔導

2019-02-19 11:12

開戰能撐幾天？ 蘇揆引邱吉爾：戰街道戰山上絕不投降

2019-02-19 10:31

洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59

綠執政太好引反彈？ 柯韓夾擊拚大位？

2019-02-19 08:57

市長初選、北農拔韓…柯和新系5年恩怨情仇

2019-02-19 00:38

修法「保台」 陸委會內部欠溝通

2019-02-19 00:31

綠委：柯文哲第一次選市長 新系幫過他

2019-02-19 00:30

新聞眼／安慰劑？擋箭牌？ 公投淪政治工具

2019-02-19 00:24

優先修兩岸條例 藍黨團喊先審兩岸協議監督條例

2019-02-19 00:19

農地工廠刪大限？ 政院：仍在討論

2019-02-19 00:15

「新潮流是禍害」 柯文哲：聽到那3個字就過敏

2019-02-19 00:15

退休高官赴陸管制延長 呂秀蓮批惡法

2019-02-19 00:10

總統府百年主視覺 總統：象徵大家不斷一同前進

2019-02-18 22:40

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

政院47條最優先法案 防虐童、重罰酒駕等入列

2019-02-18 16:58

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

偕妻「搓湯圓」　吳敦義自願「屈居助手」

2019-02-18 16:47

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

黃偉哲憂流浪警察 警大前教授：你最沒資格說三道四

2019-02-18 15:45
看更多

熱門文章

直播被黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

2019-02-19 09:04

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

2019-02-18 18:36

愛河旁咖啡一杯這樣賣 女網友：難怪高雄發大財

2019-02-18 19:39

前瞻計畫要重寫？ 蘇貞昌要韓國瑜道歉：酒喝多了

2019-02-19 09:29

孫大千：黨員投票民調各5成？ 又不是買菜討價還價

2019-02-19 08:18

蘇貞昌否認卡前瞻 高市府：的確被要求重寫

2019-02-19 11:37

被能源局批亂講他找到證據了 台大醫：事實就是電不夠

2019-02-18 18:49

律師反串暗酸韓國瑜 網友笑：小心韓粉來襲

2019-02-19 08:19

「永別了忠仁！」 忠義落淚：哥哥我很想你

2019-02-19 09:54

駁負面形象 吳敦義：我這一生從來不白賊

2019-02-18 21:40

摸黑視察市民不捨 舉牌「佳芬姐假日把韓國瑜關起來 」

2019-02-19 10:38

韓國瑜夜宿彌陀漁村：盡情發言 越辛辣越好

2019-02-18 22:10

【即時短評】文青發言人與土包子市長

2019-02-19 11:48

勉勵韓國瑜要撐住 柯P為韓打氣：加油！

2019-02-19 00:30

行政院最優先法案：兩岸簽和平協議需公投

2019-02-18 16:25

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

2019-02-18 17:59

直播前瞻卡關 韓國瑜嗆政院

2019-02-19 00:05

台灣看不到南韓車尾燈 羅智強：李家同教授您説是嗎？

2019-02-19 12:52

立委補選謝龍介勝算高？ 台南人提民進黨四大隱憂

2019-02-19 10:17

冤有頭債有主 核四封存這筆政治爛帳 該算誰的？

2019-02-19 08:00

韓國瑜今再取消行程 高市府：感冒失聲、體力不支

2019-02-19 12:10

保台擋藍…政院列最優先法案：兩岸和平協議須公投

2019-02-19 00:46

蘇貞昌：重啟核四事實已經不可能

2019-02-19 11:14

國稅局查夜市稅 韓國瑜：增加人民反感

2019-02-18 21:01

「兩岸條例」列優先法案 國民黨反問：監督條例呢？

2019-02-18 20:39

行政院最優先法案：領中國居住證者不得參選公職

2019-02-18 16:54

韓國瑜酒吧直播被嗆 李來希：府發言人才是醉言醉語

2019-02-19 11:49

前國安局長：兩岸開戰 台灣得撐兩星期

2019-02-19 11:37

影／初選機制「腦袋有問題」？吳敦義怒：我閣揆當假的？

2019-02-18 18:14

部隊不可一日無主 陳國恩提前一天接任海巡署長

2019-02-18 21:45

前瞻卡關 韓國瑜：捷運岡山路竹延伸線被要求重報

2019-02-18 17:55

政院不尊重以核養綠公投？政院：擁核者沒說核廢料放哪

2019-02-18 17:21

影／柯P又爆粗口害許淑華落淚 王世堅回罵禍害

2019-02-18 16:29

陳其邁指高雄補助不變 「韓下次喝酒要相揪」

2019-02-19 00:12

文化部搶救蘭陽戲劇團掀論戰 前文建會主委批鄭麗君「有應媽」

2019-02-18 18:07

總統初選喬不定 吳敦義再拋黨員投票及民調各五成

2019-02-18 17:27

陸戰上士當播客評論軍中事務 上午被移送法辦

2019-02-19 10:32

林佳龍批「鬼混說」韓國瑜：看20年前薪水就知

2019-02-19 00:24

洪慈庸籲蘇貞昌 : 轉型正義一直都漏「軍中人權」

2019-02-19 08:59

選總統支持度高 柯P：因為人民對其他人沒有期待

2019-02-18 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top