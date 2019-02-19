王世堅自許獸性問政 柯文哲酸：他承認是禽獸，太好了

2019-02-19 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨台北市議員王世堅。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 向來問政火爆犀利的市議員王世堅，自比為「獸性問政」，強調自己不只是針對台北市長柯文哲，且自己個性就是鋤強扶弱，不向強者低頭，這也是他從政最大動力。

對此，常常被王世堅狂Ｋ的柯文哲則是笑說「他承認他是禽獸」，「太好了」。